BPER Banca e C.NEXT: insieme per supportare i nuovi imprenditori

BPER Banca, al via partnership con C.NEXT: obiettivo è supportare i nuovi imprenditori di talento del mondo delle start up

BPER Banca ha sottoscritto un nuovo accordo con C.NEXT, capogruppo di un sistema di poli d’innovazione distribuiti sul territorio nazionale, per supportare l’Istituto di credito nel sostenere i progetti innovativi delle startup. C.NEXT è una realtà che attrae imprese innovative con lo scopo di favorire lo sviluppo imprenditoriale di nuove organizzazioni di successo. Tramite questa partnership BPER Banca usufruirà delle competenze e professionalità di C.NEXT nella valutazione dei piani di sviluppo e di investimento delle start up italiane, fornendo consulenza specialistica, così da poter seguire i progetti ritenuti di eccellenza dalla fase di sperimentazione fino all’immissione sul mercato.

L’accordo intende dare sostegno al segmento delle neoimprese, facilitando la concreta realizzazione di idee di business che possano sviluppare il Made in Italy e perseguire gli obiettivi di sostenibilità. La partnership, infatti, opera nell’ottica della transizione digitale promuovendo progetti con finalità sociale e di supporto alla comunità.

Adelaide Mondo, responsabile dell’Ufficio Corporate & Lending Solutions della Direzione Imprese, ha dichiarato: “Con questo accordo il Gruppo BPER Banca conferma, ancora una volta, la volontà di essere protagonista nel processo di accompagnamento alla crescita del Paese. C.NEXT ci permetterà di sostenere idee e progetti innovativi, grazie all’attivazione di un servizio completo dalla valutazione dell’idea, il suo sviluppo e l’accompagnamento verso il mercato”.

"La partnership con BPER Banca, terzo gruppo in Italia per raccolta globale e numero di sportelli, con oltre 1.700 filiali in tutta Italia e più di 5 milioni di clienti, è per C.NEXT motivo di grande soddisfazione perché pone al centro le imprese e i loro percorsi di innovazione. L’accordo ci consente di completare il ventaglio di servizi per le imprese aggiungendo il fondamentale tassello finanziario attraverso strumenti adeguati allo sviluppo dei loro progetti di innovazione. Si tratta di un elemento fondamentale che nella nostra esperienza sappiamo essere tra i principali ostacoli che gli imprenditori si trovano a dover affrontare", ha affermato Stefano Soliano, amministratore delegato di C.NEXT.