BPER Banca ottiene la certificazione UNI PdR 125:2022 sulla parità di genere

BPER Banca consolida il suo impegno per la parità di genere con la certificazione UNI PdR 125:2022 e l’Idem Gender Equality 2024

BPER Banca ha ottenuto la certificazione UNI PdR 125:2022 sulla parità di genere, come previsto dalla Missione 5 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). Il processo di certificazione, condotto da RINA, ha riguardato sei aree chiave: cultura aziendale, governance, processi HR inclusivi, equità retributiva, e politiche di conciliazione vita-lavoro. La certificazione è stata raggiunta anche da altre società del Gruppo, come Banco di Sardegna e BPER Banca Private Cesare Ponti.

Andrea Merenda, Chief People Officer di BPER Banca, ha sottolineato: “Siamo orgogliosi di aver ottenuto questa certificazione, che riconosce i progressi compiuti da BPER e riflette il nostro continuo e condiviso impegno nel promuovere la parità di genere all’interno del nostro Gruppo. Continueremo a lavorare per mantenere e migliorare i nostri standard, garantendo che ogni persona abbia accesso a pari opportunità di sviluppo professionale. La diversità è una risorsa cruciale per il nostro successo e siamo impegnati a creare un ambiente di lavoro inclusivo e rispettoso per tutti”.

Questa certificazione si aggiunge alla “Idem Gender Equality 2024” e rappresenta un importante traguardo per il Gruppo BPER, confermando il suo impegno nella promozione di politiche di genere che puntano a essere durature nel tempo.