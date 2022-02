Calia Trade, eccellenza italiana in salotto da 57 anni

Calia Trade, azienda leader nella produzione di divani e poltrone con sede a Matera, grazie i suoi 57 anni di storia fatta di eccellenza, riceve il riconoscimento di Marchio Storico di interesse nazionale.

Fondata nel 1965 come azienda specializzata nella produzione del mobile imbottito, oggi realizza divani, poltrone, divani letto e pouf di qualità e distribuisce in più di 80 paesi. Il fondatore dell’azienda, Liborio Vincenzo Calia, nasce nel 1926. Inizia giovanissimo a frequentare una bottega artigiana dove apprende l’arte della falegnameria e realizza oggetti in legno di ogni tipo, da quelli utili e indispensabili a vere opere che rendono più accogliente e confortevole la casa.

Nel 1944, a soli 18 anni, inizia l’attività in proprio e nel 1965 un percorso di ricerca che lo porterà a concentrarsi sempre più verso l’ideazione e la produzione di un solo elemento esclusivo, pensato per il benessere delle persone: il mobile imbottito. Da quel momento, Calia Italia realizza divani, poltrone, divani letto e pouf per offrire comfort alle persone in ogni momento della vita, ispirandosi ai profondi valori della sua terra che hanno contribuito a renderla un’azienda apprezzata in tutto il mondo, come Matera che è stata nominata Capitale europea della Cultura nell’anno 2019.

Puntando sulla valorizzazione del proprio territorio, investendo in ricerca e tecnologia e sviluppando la capacità logistica, l’azienda negli anni ha continuato a crescere, diventando, con la direzione artistica e creativa di Saverio Calia, e la strategia commerciale del fratello Giuseppe Calia, una delle realtà più importanti e riconosciute al mondo nella realizzazione di mobili imbottiti. Grazie al lavoro di oltre 1.500 persone del territorio murgiano, Calia Italia produce oggi più di 1.000 sedute al giorno, con 50 nuovi modelli ogni anno, in 40 diversi rivestimenti in pelle e tessuto, con più di 400 varianti di colore.

Da un magazzino interamente automatizzato tra i più grandi d’Europa, il comfort pensato e realizzato a Matera, raggiunge tutte le latitudini del mondo (dall’Europa al Medio Oriente e agli Stati Uniti) per essere scelto, ogni giorno in più di 80 Paesi, da oltre 1.000 persone. Nel 2021, il fatturato di Calia Trade aumenta di circa il +20% rispetto all’anno precedente, con una forte espansione sul mercato domestico (+48%), una crescita che supera il 100% sul mercato Nord Americano e di oltre il 70% nel Regno Unito. In vista del futuro, il brand investe ora nel design con prodotti sostenibili.

"Essere stati inseriti nel Registro speciale dei Marchi storici di interesse nazionale rappresenta per noi motivo di grande orgoglio, oltre che un forte sprone a fare sempre meglio per continuare a rappresentare il Made in Italy nel mondo, come facciamo da oltre 57 anni. Un ringraziamento di cuore è dovuto a tutti i nostri collaboratori, parte fondante della grande famiglia Calia, senza i quali nessun traguardo né riconoscimento sarebbe possibile” ha sottolineato l’architetto Saverio Calia, Direttore Generale Marketing e Sviluppo Calia Italia.