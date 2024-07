Camst group chiude il bilancio d'esercizio 2023 con 887 mln di fatturato

Camst group, bilancio 2023 chiuso con 887 milioni di fatturato: si torna ai livelli pre-pandemia

Camst group annuncia di aver chiuso il bilancio d'esercizio 2023 registrando un ritorno di fatturato a livelli pre-Covid, con ricavi di 887 milioni di euro. Questi risultati estremamente positivi consolidano la posizione della società cooperativa benefit tra le principali aziende in Italia nel settore della ristorazione e del facility services. I dati sono stati presentati lo scorso 28 giugno a Bologna, città natia dell'azienda, in occasione dell’Assemblea annuale dei Soci e a seguito delle otto assemblee territoriali.

I ricavi di 887 milioni di euro per il gruppo superano di 54 milioni di euro l'esercizio 2022. Inoltre, il volume di pasti prodotti è stato di circa 85 milioni e Camst cooperativa ha chiuso in utile il bilancio con 568 milioni di euro di ricavi e una crescita di 34 milioni di euro sull’esercizio 2022, con un patrimonio netto di 169 milioni di euro.

I risultati confermano un andamento positivo anche per i primi mesi dell’anno in corso, con un aumento del margine operativo del 20% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente: un obiettivo raggiunto anche grazie al lavoro sinergico dei 11.201 dipendenti di Camst group e dei 10.494 dipendenti di Camst cooperativa, che conta oltre 10mila soci.

In più, nel corso dell’Assemblea è stato presentato il FoodLab, il nuovo centro di ricerca e sviluppo della ristorazione di Camst group, che sarà dedicato anche alla sperimentazione delle ricettazioni delle linee a marchio GI Gastronomia Italiana. Oltre al consolidamento nella ristorazione collettiva e nel facility, per gli anni a venire, l’azienda punta all’espansione su nuovi mercati con la nuova linea di piatti pronti, semilavorati e salse per la ristorazione commerciale in catena e distributori foodservice.

I risultati di crescita sono stati determinati anche grazie allo sviluppo del segmento del catering per i grandi eventi, in particolare in ambito sportivo: oltre alla storica collaborazione con il Bologna FC 1909, tra gli eventi a maggiore respiro internazionale, il torneo di tennis Nitto Atp finals di Torino e la Coppa Davis a Bologna.

Per quanto riguarda l'impegno verso la sostenibilità dell'azienda, dal 2023 Camst group è diventata società cooperativa benefit rafforzando l’impegno nelle politiche di sostenibilità ambientale e sociale e integrando ai propri obiettivi mutualistici, lo scopo di avere un impatto positivo sulla società e sull’ambiente per operare in modo responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti dei propri stakeholder. Da allora sono stati molti i progetti lanciati, in ambito ambientale e sociale: dal piano di decarbonizzazione con l’analisi LCA (Life Cycle Assesment) per la riduzione della produzione di Co2; dal lancio del primo menù a ridotto impatto ambientale (FooDprint lunch) nella ristorazione, fino all’ottenimento, lo scorso marzo 2024, della certificazione sulla parità di genere PdR UNI 125:2022.

Oggi il gruppo sta lavorando per il raggiungimento del prossimo traguardo: la ISO 30415, una norma internazionale che rappresenta una linea guida alla promozione dei principi di diversità e inclusione (D&I) nelle organizzazioni, aiutandole a favorire l'attuazione di tali principi attraverso azioni concrete e dimostrabili.

Il Presidente di Camst group, Francesco Malaguti, ha commentato: "Sono molto soddisfatto dei risultati raggiunti nel 2023: abbiamo chiuso un bilancio in positivo che avvalora anni di scelte votate al consolidamento, nonostante le difficoltà congiunturali economiche e sociali che hanno caratterizzato l’ultimo triennio. Stiamo andando nella direzione giusta e da qui dobbiamo continuare per dare ulteriore impulso alle nostre attività, puntando sempre di più su innovazione e sostenibilità, ormai fortemente connesse l’una all’altra, grazie anche alla realizzazione di nuove partnership e collaborazioni".