Camst Group, piano strategico 2021-2025: crescita, sostenibilità e innovazione

Camst Group, presentato il piano strategico 2021-2025: obiettivo fatturato a 863 Mio di euro e EBITDA a 6,15%.

Camst group, azienda italiana del settore della ristorazione e dei facility services, guarda ai prossimi anni e lancia il suo piano strategico quinquennale “Il futuro che scegliamo” con obiettivi ambiziosi per tutti i settori in cui opera. L’orizzonte di sviluppo è di cinque anni, dal 2021 al 2025. In uno scenario incerto determinato dagli effetti della Pandemia, l’obiettivo primario è superare i livelli di fatturato pre-covid entro il 2023, raggiungendo la cifra di € 863 milioni con EBITDA al 6,15%. Dopo questa prima fase di rilancio, l’azienda punterà ad una crescita costante negli anni successivi, durante i quali si lavorerà per superare il miliardo di fatturato nel 2025.. Tra i principali obiettivi strategici lo sviluppo del segmento socio-sanitario nella ristorazione e nel facility management, il consolidamento della leadership nella ristorazione scolastica e l’innovazione della proposta per la ristorazione aziendale.

“L’obiettivo del piano è crescere in tutti settori in cui siamo presenti, rivedendo la nostra attività alla luce dei cambiamenti che la pandemia ha portato e porterà in Italia e nel mondo – spiega Danilo Villa, Direttore Generale di Camst - Il nostro intento è quello di considerare i temi della salute, della sostenibilità e della responsabilità quali bussole nel nostro percorso, lavorando per far sì che la competizione nel settore si sposti dal piano del prezzo a quello del valore. La concorrenza tra imprese, in particolare in settori fondamentali come quello della scuola o il socio-assistenziale, non può avvenire a scapito dei livelli di servizio e della qualità dell’offerta”.

Superata l’emergenza sanitaria, i trend rilevanti saranno l’attenzione alla salute e all’igiene, alla sicurezza alimentare e alla salubrità dei cibi, alla valorizzazione di ciò che è locale, l’importanza della responsabilità sociale, della sostenibilità, della riduzione di utilizzo e produzione di plastiche “usa e getta”. Questi temi sono declinati in modo trasversale all’interno del piano strategico quinquennale con azioni concrete.

Camst Group, piano strategico 2021-2025: Trend e prospettive nei settori di attività.