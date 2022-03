Cazoo, Tommaso Debenedetti è il nuovo Country Manager per l'Italia

Cazoo, Debenedetti nominato Country Manager per l'Italia: si unirà allo European Leadership Team

Cazoo, leader europeo nella vendita di auto online, ha nominato Tommaso Debenedetti come Country Manager per l’Italia. Tommaso ha una forte esperienza digitale e internazionale, ed è stato Director di Amazon Spagna e Italia dal 2015. In precedenza ha co-fondato Intervieweb.com, che è stato venduto con successo nel 2019 al Gruppo Zucchetti. Negli anni addietro è stato Associate Partner di McKinsey & Company in Italia, lavorando anche in Cina e Australia, dove ha costruito programmi di digitalizzazione e trasformazione per i principali attori high-tech europei.

Tommaso si unirà allo European Leadership Team e riporterà ad Abhishek Roy, European Managing Director di Cazoo. Tommaso sarà responsabile della crescita del team e del business in Italia nei prossimi mesi, contestualmente all’espansione europea di Cazoo, a seguito della recente acquisizione di brumbrum.

Abhishek Roy, European Managing Director di Cazoo, ha dichiarato: "Tommaso ha una comprovata esperienza nelle aziende di e-commerce digitali e multinazionali a rapida crescita. Sono molto felice di averlo con noi, la sua esperienza nel retail e il suo approccio alla tecnologia focalizzato sul cliente lo aiuteranno a portare avanti la squadra italiana e il business di Cazoo Dopo la nostra recente acquisizione di brumbrum, non vedo l'ora di lavorare con Tommaso per accelerare i nostri piani di sviluppo in Italia in modo da poter offrire una migliore selezione, qualità e convenienza ai consumatori quando acquistano o noleggiano a lungo termine la loro prossima auto in Italia. Questo sarà possibile anche grazie alla grande esperienza del team di brumbrum".

Tommaso Debenedetti, Country Manager di Cazoo Italia, ha aggiunto: "Cazoo ha visto una crescita fenomenale nel Regno Unito negli ultimi due anni. L'ampia offerta di auto usate, la trasparenza e la comodità dell'acquisto online sono state apprezzate dai clienti. Non vedo l'ora di far crescere il team e offrire un’esperienza cliente eccezionale per trasformare le modalità d’acquisto, vendita e noleggio a lungo termine di auto in Italia e nel resto d'Europa".