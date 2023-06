CDP: 12,6 miliardi indirizzati al ripensamento delle catene del valore

CDP, Piano Strategico 22-24: Simona Melchiorri racconta le tre priorità di intervento della sfida “ripensamento delle catene del valore”

Cambiamento climatico, crescita inclusiva e sostenibile, innovazione e digitalizzazione, sostegno alle catene del valore: queste le quattro sfide sistemiche individuate all'interno del Piano Strategico 22-24 di Cassa Depositi e Prestiti. Il Gruppo guidato da Dario Scannapieco si muove "per l'Italia che verrà", offrendo il proprio sostegno ad iniziative in linea con le priorità di politica nazionale espresse dal PNRR e con il framework strategico definito dall’Agenda 2030 delle Nazioni Unite.

A partire dalle quattro sfide poste al centro del Piano Strategico, Cassa Depositi e Prestiti ha definito 10 campi d’intervento, individuati a partire da una attenta analisi dei principali gap strutturali del Paese e degli strumenti che CDP ha a disposizione per colmare questo divario e realizzare iniziative ad alto impatto economico, sociale ed ambientale. Con riferimento alla sfida strategica “ripensamento delle catene del valore”, CDP si è concentrata su tre ambiti: sostegno alle filiere strategiche, cooperazione internazionale e trasporto e nodi logistici.

"Il sostegno alle filiere strategiche", racconta Simona Melchiorri, Responsabile Sviluppo, Monitoraggio e Rendicontazione Sostenibilità di CDP, "si traduce nell’impegno sia a favore delle imprese che operano in settori strategici per l’economia italiana sia di quelle che sono abilitanti per la transizione economica e digitale. In questo ambito, l’obiettivo è duplice: da un lato, sostenerne la crescita dimensionale e dall’altro garantirne riconoscibilità internazionale". Tra le iniziative volte a favorire la crescita dimensionale delle imprese in Italia e all’esterno, è importante ricordare alcuni esempi virtuosi: "Cito uno dei primi finanziamenti collegati ad obiettivi ESG, quello concesso al Gruppo LU-VE, oppure il lancio del primo basket bond ESG destinato a PMI e Mid Cap Italiane".