Cdp, Massimo Di Carlo nominato nuovo direttore dell'area business

Cdp, con un'esperienza trentennale in Mediobanca alle spalle Di Carlo risponderà direttamente al Ceo Scannapieco

Massimo Di Carlo dal primo marzo sarà il nuovo direttore del business di Cassa Depositi e Prestiti. Ad annunciare la nomina una nota del gruppo. Di Carlo proviene da Illimity, dove ha ricoperto l'incarico di Chief Lending Officer e presidente di Illimity Sgr. In precedenza Di Carlo, 58 anni, laurea alla Bocconi, ha co-fondato la attuale Muzinich & co. Sgr e ha avuto un'esperienza quasi trentennale in Mediobanca, dove è entrato nel 1987 ed è arrivato al ruolo di vicedirettore Generale dal 2006 al 2014, con responsabilità sulle attività di lending e finanza strutturata. Nel nuovo incarico, Di Carlo risponderà all'amministratore delegato e direttore generale di Cdp, Dario Scannapieco.