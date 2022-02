CDP, Scotti e Montanino nella squadra di vertice

CDP, nominati due nuovi responsabili nella squadra di vertice

CDP, Cassa Depositi e Prestiti, comunica che Giancarlo Scotti è entrato nel gruppo con il ruolo di responsabile della Direzione Immobiliare. Al contempo, Andrea Montanino è stato nominato responsabile della nuova Direzione Strategie Settoriali e Impatto.

Giancarlo Scotti, 60 anni, laurea in Economia Aziendale presso l’Università Bocconi, con l’ingresso in CDP lascia il ruolo di Presidente di Prelios SGR e di Vice Presidente di Risanamento. In precedenza è stato Amministratore Delegato di Reale Compagnia Italiana e Generali Real Estate ed è stato Partner di Lazard & Co. con responsabilità del settore immobiliare a livello europeo.

Andrea Montanino, 53 anni, laurea in Economia e commercio alla Sapienza di Roma e Master of Science alla London School of Economics di Londra, è in CDP dalla fine del 2019 come Capo Economista. Dirigente Generale al Dipartimento del Tesoro del Ministero dell’economia e delle finanze e capo della segreteria tecnica del Ministro Padoa-Schioppa, Montanino in passato ha avuto diversi incarichi, come quello di Direttore esecutivo e membro del board del Fondo Monetario Internazionale, di economista presso la Commissione Europea e di direttore del Centro Studi di Confindustria.

CDP, il ruolo di Scotti e Montanino

Entrambi i Direttori risponderanno all’Amministratore Delegato e Direttore Generale Dario Scannapieco. In particolare, Giancarlo Scotti assumerà la responsabilità, tra le altre, di affiancare il Vertice nella definizione delle strategie di sviluppo e valorizzazione del comparto immobiliare a livello di Gruppo, coordinandone le relative attività; Andrea Montanino, invece, avrà il compito di valutare i principali trend economici nazionali e internazionali, analizzando i settori economici e identificando eventuali gap di mercato da colmare e ambiti da sviluppare, sostenendo al contempo la definizione della strategia di intervento di CDP per settori e priorità industriali e assicurando la valutazione ex-post dell’impatto non finanziario perseguito dagli interventi di CDP.

Il Consiglio di Amministrazione di CDP ringrazia Marco Doglio, responsabile uscente della Direzione Immobiliare, per il lavoro svolto in questi anni.