Circle Group, aggiudicato il bando per la digitalizzazione del Porto di Trieste e Monfalcone

Circle Group, ottenuto il bando per il progetto da 5,8 milioni di euro che punta a rivoluzionare la logistica dei porti di Trieste e Monfalcone

Circle Group, PMI Innovativa quotata sul mercato Euronext Growth Milano e leader nella digitalizzazione dei settori portuale e logistico, ha annunciato la vittoria del bando per lo sviluppo e la gestione dei servizi di digitalizzazione dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale, responsabile dei porti di Trieste e Monfalcone.

Il progetto, del valore iniziale di oltre 5,8 milioni di euro per sei anni, potrà espandersi fino a 13,8 milioni in sette anni. A realizzarlo sarà un raggruppamento temporaneo di imprese composto da InfoEra (società del Gruppo Circle), Circle stessa e DataCh Technologies. Questa partnership sarà il nucleo della società mista pubblico-privata PCS Newco, una prima assoluta per il settore in Italia.

Il bando prevede l'implementazione di soluzioni innovative per ottimizzare la gestione del traffico merci nei porti di Trieste e Monfalcone. La nuova società, PCS Newco, avrà il compito di sviluppare e gestire un sistema digitale avanzato che eliminerà la necessità di documenti cartacei, integrerà l'Intelligenza Artificiale per ottimizzare i processi e federerà i vari attori della catena logistica. Questi miglioramenti mirano a ridurre tempi e costi, consolidando il sistema logistico del porto come eccellenza europea.

Luca Abatello, Presidente e Amministratore Delegato di Circle Group, ha dichiarato: “Siamo estremamente soddisfatti di questo risultato ed onorati di poterlo evolvere passo passo con l’AdSP MAO nei prossimi anni. L’esito valorizza la nostra consolidata esperienza nella digitalizzazione e nella semplificazione dei processi della catena logistica multimodale e dei terminal portuali”.

Abatello ha spiegato come l’implementazione dei sistemi innovativi previsti nei prossimi 6 anni, in grado di eliminare completamente i documenti di viaggio cartacei, introdurre sistemi di Artificial Intelligence e ottimizzazione, federare tutti gli attori e fornire ulteriore efficacia ai clienti del sistema, contribuirà a consolidare il sistema logistico del porti di Trieste e Monfalcone tra le eccellenze europee. Il Presidente ha aggiunto che questo salto tecnologico consentirà di evolvere l’attuale modello operativo, riducendo significativamente sia i tempi di transito che i costi di gestione.

Inoltre, Abatello ha dichiarato che sulla base di progetti analoghi già realizzati, si stima un risparmio davvero importante, includendo la riduzione dei costi legati alle attività manuali ripetitive, grazie alla digitalizzazione e alla completa dematerializzazione dei documenti di trasporto lungo tutta la filiera, a monte e a valle. “Questo traguardo si colloca perfettamente nella strategia di sviluppo del Gruppo e rientra negli obiettivi strategici del piano ‘Connect 4 Agile Growth’. Inoltre, rappresenta un ulteriore passo avanti nella definizione di soluzioni digitali innovative per la logistica portuale e multimodale” ha concluso il Presidente e Amministratore Delegato.

Il progetto sottolinea l'importanza delle sinergie tra le competenze dei partner coinvolti. InfoEra, acquisita da Circle nel 2018, porterà la sua esperienza nei servizi digitali per porti e comunità portuali. DataCh Technologies fornisce soluzioni software avanzate avanzate su sistemi di monitoraggio e gestione in tempo reale.

Dino Dentone, Presidente di DataCH, ha aggiunto: “La collaborazione con Datach Technologies, leader nel monitoraggio portuale, consentirà a PCS Newco di beneficiare di soluzioni software avanzate che integrano i dati provenienti dai sistemi AIS (Automatic Identification System) e dal PMIS (Port Management Information System) del Comando Generale delle Capitanerie di Porto".

Dentone ha affermato che grazie a questa capacità distintiva, Datach fornisce strumenti verticali altamente innovativi per la gestione e l’ottimizzazione dei processi portuali, garantendo una digitalizzazione efficace e un monitoraggio in tempo reale dei flussi operativi. La sinergia con le competenze di InfoEra e Circle, inoltre rafforza ulteriormente l’approccio integrato del progetto, assicurando risultati di eccellenza per l’ecosistema logistico.

Questo progetto si inserisce nel piano industriale "Connect 4 Agile Growth" di Circle Group, che punta a rivoluzionare la logistica portuale e multimodale con tecnologie all'avanguardia. Inoltre, il Gruppo ha annunciato l'aggiornamento del piano industriale alla luce di questa vittoria e dell'acquisizione recente del ramo di azienda Infomobilità e Telematica di Telepass Innova.