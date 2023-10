CNP Vita Assicura, al via la fusione con CNP Vita Assicurazione

CNP Vita Assicura, incorporata la società CNP Vita Assicurazione: nasce un unico brand più riconoscibile e competitivo

CNP Vita Assicura comunica di aver ricevuto da parte dell'Autorità di Vigilanza IVASS l'autorizzazione all’operazione di fusione per incorporazione della società CNP Vita Assicurazione. La fusione societaria avrà effetto a partire dal prossimo 31 dicembre e interesserà anche la società di servizi CNP Vita. L’operazione non avrà alcun impatto sulle posizioni assicurative dei clienti, i quali manterranno invariate le condizioni contrattuali e potranno continuare a relazionarsi con l’intermediario di riferimento.

Marco Passafiume Alfieri, Amministratore Delegato di CNP Vita Assicura e CNP Vita Assicurazione, ha commentato: "Siamo particolarmente orgogliosi di poter annunciare questa importante novità per il Gruppo CNP Assurances sul mercato italiano. Questa operazione ci permetterà di semplificare i nostri processi interni e la nostra relazione con i distributori ed i clienti finali. Dal 1 gennaio CNP Vita Assicura avrà anche un nuovo brand, ispirato al marchio e ai colori del Gruppo CNP Assurances, che ci consentirà di comunicare in modo ancora più forte l’appartenenza ad un Gruppo assicurativo leader in Europa per dimensione e solidità patrimoniale. Con il nuovo assetto saremo pronti a cogliere tutte le opportunità di crescita che si presenteranno sul mercato italiano nei prossimi anni, valorizzando la qualità dei nostri prodotti di risparmio e protezione al servizio di Banche, Agenti e reti di consulenza finanziaria".

Inoltre, CNP Vita Assicura ha recentemente trasferito il suo quartier generale in una rinnovata sede presso Via Arbe 49 a Milano. Il nuovo stabile, certificato LEED V4, risponde a massimi criteri di qualità, efficienza energetica e di sostenibilità: elementi essenziali per svolgere al meglio il ruolo di assicuratori “responsabili” ed attenti al benessere dei colleghi.