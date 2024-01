CNP Vita Assicura, lanciato il nuovo piano di business decennale

CNP Vita Assicura, presentato il nuovo piano strategico di sviluppo nel mercato italiano

CNP Vita Assicura, parte del Gruppo CNP Assurances, ha presentato oggi alla stampa il nuovo piano strategico di sviluppo nel mercato italiano, realizzato con l’ambizione di diventare un assicuratore completo nel Risparmio e nella Protezione e rappresentare il player di riferimento sui segmenti Affluent e Private Banking. Si tratta di un piano di sviluppo di lungo periodo, con un orizzonte temporale di 10 anni e che si articolerà sulla base di tre pilastri fondamentali, mutuati dalla lingua di casa madre: “Developpement”, “Diversification” e “Désensibilisation”.

All’interno del pillar Developpement rientreranno attività per lo sviluppo di nuove partnership nel campo del Risparmio e della Protezione, iniziative di cross-selling tra filiali del Gruppo in Italia, l’utilizzo di sistemi avanzati per l’integrazione di nuovi partner e un continuo sviluppo del capitale umano. Il tutto con l’obiettivo di consolidare in Italia il modello ad alto valore aggiunto del Gruppo CNP Assurances.

Per quanto riguarda il pilastro Diversification, nel corso dei prossimi dieci anni la strategia di prodotto prevedrà l’ampliamento del segmento Protection e il miglioramento del mix Unit Linked vs Gestioni Separate, oltre all’ampliamento dei canali distributivi sul mercato. Quest’ultima azione favorirà una maggiore apertura anche al target di clientela Retail.

Infine, il pillar Désensibilisation punta a tutelare la solidità della Compagnia da rischi esterni così da renderlo ancora più resiliente e responsabile. In quest’ottica si lavorerà ad una maggiore diversificazione degli investimenti, alla revisione dell’Asset Allocation, all’adozione di soluzioni per la copertura contro possibili aumenti dei tassi di interesse e alla creazione di una nuova Gestione Separata con Fondo Utili.

A livello di obiettivi, fino al 2033 la Compagnia mira a conseguire una crescita media annua della nuova produzione e delle riserve matematiche pari rispettivamente all’8% e al 6%. Inoltre, il mix di produzione è previsto raggiungere una quota del 50% Unit Linked vs Gestioni Separate. Obiettivi che verranno perseguiti anche grazie ad investimenti strategici, sviluppo del capitale umano e l’avvio di nuovi accordi distributivi.

Marco Passafiume Alfieri, Chief Executive Officer di CNP Vita Assicura, ha aggiunto: “Dopo l’operazione di fusione che ha visto il consolidamento di CNP Vita Assicura, siamo particolarmente orgogliosi di poter annunciare questo nuovo piano strategico di sviluppo per il mercato italiano. L’orizzonte decennale del piano dimostra la chiara volontà del Gruppo CNP Assurances di investire nel mercato italiano nonché l’ambizione della Compagnia di garantire a Partner distributivi e clienti grande solidità e vicinanza nel lungo periodo. Oggi, d’altronde, la qualità delle Compagnie assicurative e l’ampiezza dell’offerta rappresentano caratteristiche sempre più importanti nelle scelte di tutela e sviluppo del proprio patrimonio”.

Ad inizio gennaio, CNP Vita Assicura ha completato l’operazione di incorporazione di CNP Vita Assicurazione, un’importante operazione societaria che ha portato alla “nascita” di un player ancora più forte, efficiente e riconoscibile. CNP Vita Assicura ha 1,4 milioni di clienti e opera attraverso un modello di business aperto e multi-partner, con un approccio distintivo nel mercato italiano, con una rete distributiva diversificata che conta su 18 accordi di Bancassurance, 316 mandati Agenziali e 74 accordi di collaborazione con Broker. Gli asset in gestione alla Compagnia nel 2023 ammontano a €27 miliardi.