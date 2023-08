Comin & Partners, nasce la nuova rivista "Comprendere”

Comin & Partners annuncia la nascita del nuovo progetto editoriale "Comprendere”

Un’analisi e un dibattito critico su temi di attualità economica, sociale e geopolitica: questo è lo spirito che ha accompagnato la nascita di Comprendere, il nuovo progetto editoriale quadrimestrale coordinato dal Professor Giulio Sapelli e curato da Comin & Partners con la direzione di Lelio Alfonso. La rivista sarà distribuita in edizione limitata.

Il primo numero di Comprendere è dedicato all’Africa Mediterranea, così vicina alle nostre coste, così intersecata con la storia antica e moderna ed ancora così rilevante nelle scelte contemporanee della nostra Italia e dell'intera Europa. Con il contributo di autorevoli professori ed esperti del settore, da Davide Assael, Mario Giro, Claudio Graziano a Stefano Sannino, Comprendere offre le coordinate per analizzare le dinamiche storiche e le evoluzioni contemporanee delle storie di Marocco, Algeria, Tunisia, Libia ed Egitto, esaminando i temi dell’immigrazione, dell’energia e della dipendenza dell’Italia da queste nuove geografie del gas.

Comprendere è articolato in tre sezioni: nella prima sono inquadrate le scelte del tema, nella seconda parte, si focalizza l'attenzione sui cinque principali Paesi (Egitto, Libia, Tunisia, Algeria e Marocco) e nella terza parte si alza lo sguardo sull'area con analisi diverse e comunque connesse, in primis sul ruolo dell'unico Paese non mussulmano che insiste sull'area, cioè Israele.

"Sceglieremo argomenti con un metodo di discussione allargato e che tenga sempre conto di un incrocio tra ciò che è nell'agenda politica e ciò che vorremmo ci fosse", afferma Gianluca Comin, direttore editoriale di Comprendere, "Abbiamo deciso di dedicare questo primo numero alla sponda Sud dell'Europa o a quella Nord dell'Africa con l'attenzione che oggi vediamo rinnovata anche nel nostro governo che ha fatto del 'Piano Mattei' un nuovo sforzo di cura verso i Paesi che andremo a esaminare con gli occhi degli esperti".