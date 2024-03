Compagnia dei Caraibi: annunciata l’estensione del contratto con Brown-Forman

Compagnia dei Caraibi prolunga il contratto con Brown-Forman e firma due nuovi accordi con Sabatini Gin e Dictador Rum

Compagnia dei Caraibi, Società Benefit (ticker TIME), azienda leader nell’importazione, sviluppo, brand building e distribuzione di distillati, vini e soft drink di fascia premium e over premium provenienti da tutto il mondo, nonché birre craft italiane (“Compagnia dei Caraibi” o la “Società”) annuncia l’estensione del contratto con il primo fornitore di Compagnia dei Caraibi, Brown- Forman, per la distribuzione in esclusiva di Gin Mare, Diplomático Rum e Fords Gin fino al 30 aprile 2025. Tuttavia, si rende noto altresì che Brown-Forman ha comunicato formalmente a Compagnia dei Caraibi l’intenzione, a partire da tale data, di non rinnovare ulteriormente tale contratto. Compagnia dei Caraibi, inoltre, rende nota la firma di due nuovi accordi per la distribuzione in esclusiva di Sabatini Gin e Dictador Rum a decorrere da Aprile 2024.

“Siamo consapevoli del momento particolarmente sfidante per la Società: guardiamo ai prossimi mesi di gestione con concretezza e determinazione. I nuovi scenari che andranno a delinearsi ci impongono, più che mai, di mettere in campo l’expertise consolidata della Società nel segmento spirits. Quello che ha sempre caratterizzato l’approccio al mercato di Compagnia dei Caraibi è, infatti, la capacità di consolidare un portfolio in grado di interpretare e anticipare le tendenze nel segmento spirits, contribuendo a creare nuove forme e occasioni di consumo. Questa visione ricopre oggi un ruolo determinante e trova la sua concretizzazione nel consolidamento di prodotti di fascia super-premium plus all’interno del nostro catalogo. Con l’ingresso di nuovi brand in questa fascia puntiamo a sostenere il business con un’offerta sempre più allineata alle richieste del mercato”, ha dichiarato il CEO, Edelberto Baracco.

La Società comunica di avere sottoscritto in data odierna con Brown-Forman Group, azienda americana leader nel settore degli spirits, un’estensione del contratto attualmente in essere, sottoscritto in data 13 aprile 2023 avente scadenza originariamente prevista per il 31 dicembre 2024 (per maggiori informazioni si rinvia al comunicato stampa pubblicato in data 13 aprile 2023). Il contratto affida a Compagnia dei Caraibi fino al 30 Aprile 2025 la distribuzione in esclusiva per i mercati Italia e San Marino di Gin Mare, Diplomático e Fords Gin. Non è previsto il rinnovo del contratto per tali prodotti.

La Società rende nota, inoltre, la firma degli accordi per la distribuzione in esclusiva sul mercato Italiano a partire dal mese di aprile 2024 di Sabatini Gin (della durata di 5 anni con rinnovo automatico per altri 5 successivi) e Dictador Rum (fino al 31 dicembre 2027).Con l’ingresso di questi due nuovi brand a portfolio, Compagnia dei Caraibi rafforza la gamma nel segmento super-premium plus, in linea con il trend di premiumizzazione che sta caratterizzando il mercato spirits. Il segmento, infatti, registra una crescita overall in questa fascia del +16,8% negli ultimi 5 anni. In particolare, la categoria gin di fascia super premium registra una crescita media del 4,1% mentre la categoria rum in medesima price band cresce del 3,8% (fonte dati IWSR).

Sabatini Gin è un marchio italiano nato in Toscana nel 2015, creato e guidato con passione dalla famiglia Sabatini. La produzione segue un metodo artigianale che si distingue sia nel processo di distillazione sia nella ricerca di soddisfare specifiche del prodotto particolari e raffinate. La gamma di prodotti è caratterizzata da botanicals coltivate nella tenuta di famiglia a Villa Ugo sulle colline di Cortona e dal pregiato ginepro toscano. Oltre al pluripremiato London dry gin, Sabatini Gin Barrel, Villa Ugo e Sabatini Gin Venezuela, distillati da Charles Maxwell, della Thames Distillers a Londra, si aggiunge Sabatini 0.0, analcolico premium ottenuto dalla distillazione di 5 preziose botanicals.

Dictador è un rum colombiano super premium, prodotto con una ricetta tramandata da tre generazioni di Master Blender dalla famiglia Parra. L’intera filiera produttiva è situata in Colombia: dalla fermentazione del puro miele di canna da zucchero vergine, alla distillazione, fino all’invecchiamento in botti di quercia americana e al processo di imbottigliamento. Il portfolio prodotti, distribuito in 80 Paesi, comprende la gamma Essentials, ideale per il consumo neat, on the rocks o per l’alta miscelazione, la gamma Fine&Rare, release uniche, single vintage o single cask, la gamma Art Distilled, che vanta esclusive bottiglie in edizione limitata, da collezione, realizzate in collaborazione con artigiani e artisti di fama internazionale.