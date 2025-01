Conad si conferma leader della Grande Distribuzione: chiude il 2024 con €21,1mld di fatturato

Conad è primo brand del retail italiano e prima marca nel largo consumo in Italia: chiude il 2024 con un fatturato di 21,1 miliardi di euro

Conad si riconferma al vertice della Grande Distribuzione Organizzata in Italia, consolidando la propria leadership con risultati di crescita significativi. Secondo i dati di preconsuntivo presentati oggi a Milano, il 2024 si chiuderà per l’insegna con un fatturato di 21,1 miliardi di euro, in aumento del 4,5% rispetto all’anno precedente. Nonostante un contesto macroeconomico complesso, caratterizzato da una ripresa lenta, consumi familiari stagnanti e un’inflazione finalmente contenuta, Conad ha continuato a crescere a un ritmo superiore rispetto al mercato. L’incremento dei volumi di vendita ha permesso all’azienda di mantenere una traiettoria positiva che, negli ultimi dieci anni, ha portato a un aumento del fatturato del 70%.

Nel corso della presentazione, il Presidente Mauro Lusetti e il Direttore Generale Francesco Avanzini hanno sottolineato i risultati ottenuti. Conad ha preservato una quota di mercato del 15% a livello nazionale, affermando la propria presenza in tutti i principali canali distributivi e in ogni area geografica del Paese. Tra i risultati più rilevanti spiccano le performance dei format specializzati, con crescite notevoli per PetStore Conad (+17,8%), TuDay Conad (+5,8%) e Conad Superstore (+5,7%).

Mauro Lusetti ha dichiarato: “Conad si conferma la più grande impresa del commercio italiano, la sola presente con un’unica insegna in tutte le regioni d’Italia, con tutti i principali indicatori economici in crescita rispetto all’esercizio 2023. Il nostro ruolo nell’economia reale è fondamentale: difendiamo il potere d’acquisto dei clienti e delle famiglie, motore della società e delle Comunità sul territorio. Ringraziamo i Soci e le Cooperative associate a Conad, che vivono con passione questo impegno, offrendo prodotti e servizi di qualità a prezzi competitivi, sostenendo l'economia locale e promuovendo l'occupazione e lo sviluppo delle piccole e medie imprese del settore agroalimentare”.

L’anno in corso ha segnato un ulteriore avanzamento della Marca del Distributore (MDD) di Conad, che ha raggiunto un fatturato di 6,3 miliardi di euro, con una crescita del 4,7% a valore e un incremento della quota di mercato nel canale supermercati al 33,7%, in aumento di 0,5 punti percentuali. Gli investimenti nella marca privata si sono concentrati su prodotti essenziali, sulla promozione delle linee premium e sul rilancio della gamma Piacersi Conad.

Francesco Avanzini ha aggiunto: “Da qui al 2030 prevediamo una crescita contenuta del mercato GDO, unita a una forte pressione sui margini, dovuta alla riduzione del potere d’acquisto e alla crescita del discount. L'arena competitiva rimarrà affollata, con la crescita degli specialisti di valore e di convenienza, canali nei quali Conad dovrà incrementare la propria presenza. Per questo, avranno un ruolo ancora più fondamentale gli investimenti in digitalizzazione e sostenibilità, così come lo sviluppo di nuove linee di business nei servizi ai clienti, che compenseranno la minore crescita attesa dei canali tradizionali”.

Conad ha confermato il proprio piano di investimenti, che si sviluppa attorno a una strategia articolata su due priorità, consolidare i risultati attuali e costruire le basi per il futuro, e cinque pilastri fondamentali: efficienza, canalizzazione, digitalizzazione, sviluppo delle competenze e sostenibilità. In ambito sostenibilità, lo scorso ottobre è stato lanciato un programma pluriennale dedicato al raggiungimento degli obiettivi ESG, con particolare attenzione alla decarbonizzazione e al miglioramento della salute e del benessere dei clienti. Il programma coinvolge oltre 700 fornitori di prodotti MDD e più di 110mila lavoratori.

Parallelamente, la digitalizzazione ha visto significativi sviluppi nell’ecosistema digitale HeyConad. Sono stati introdotti nuovi servizi dedicati a settori come viaggi e tempo libero, salute e benessere, cura degli animali e assicurazioni. L’offerta assicurativa, in particolare, include una gamma completa di soluzioni per infortuni, salute, casa e famiglia, con ulteriori novità previste per il 2025. In conclusione, Conad ha annunciato una nuova partnership pluriennale con RCS Sports & Events, che la vedrà sponsor della Maglia Bianca del Giro d’Italia, assegnata al miglior giovane della competizione. Attraverso questa collaborazione, Conad rafforza il proprio legame con i territori e con il pubblico, promuovendo uno stile di vita attivo e sano in linea con i propri valori aziendali.