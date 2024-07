Coniugi Tutelati rivoluziona il divorzio in Italia con una piattaforma digital

Coniugi Tutelati: la piattaforma digitale per separazioni veloci e accessibili

Coniugi Tutelati è la prima startup italiana che offre un servizio digitale capace di gestire ogni fase del processo di divorzio e separazione completamente online, eliminando la necessità di recarsi in tribunale o di incontrarsi di persona. Questa innovativa piattaforma, nata nel 2020 durante il lockdown, risponde alle esigenze delle coppie italiane, semplificando e accelerando il complesso iter burocratico e legale associato alla separazione.

Lanciata nel pieno della pandemia, Coniugi Tutelati si è rivelata una soluzione cruciale per le coppie che, a causa delle restrizioni di movimento e della chiusura temporanea dei tribunali, non potevano accedere ai servizi legali tradizionali. La piattaforma ha permesso di continuare a gestire separazioni e divorzi senza ritardi, diventando rapidamente un punto di riferimento nel campo del diritto di famiglia in Italia.

Coniugi Tutelati riduce drasticamente costi, tempi e distanze rispetto alle procedure tradizionali. Offrendo un servizio a basso costo e dai tempi rapidi, la piattaforma diminuisce le discussioni che potrebbero compromettere la negoziazione, rendendo il processo di separazione più sereno e gestibile. La piattaforma, sviluppata da un team interdisciplinare di esperti legali e tecnologici, rappresenta un significativo passo avanti nella digitalizzazione dei servizi legali, rendendo il sistema più accessibile ed efficiente.

La piattaforma offre una serie di funzionalità chiave che semplificano il processo di separazione e divorzio. Gli utenti possono compilare i documenti necessari per la separazione o il divorzio attraverso un semplice link, risparmiando tempo e riducendo la possibilità di errori. La piattaforma permette agli utenti di ottenere consulenza legale da avvocati qualificati direttamente online, eliminando la necessità di incontri fisici. L’utilizzo di strumenti digitali in sostituzione delle udienze fisiche riduce i tempi e i costi associati, rendendo il processo più efficiente.

Dal suo lancio, Coniugi Tutelati ha riscosso un grande successo, con oltre 6.000 utenti che hanno utilizzato la piattaforma. La startup è al primo posto nelle ricerche su Google e ha ricevuto oltre 350 recensioni positive su Trustpilot, con un punteggio di 5.0 - Eccellente. Luca Rallo, Responsabile della Comunicazione, ha affermato: “Gli italiani solo dopo il Covid hanno iniziato a fidarsi dei servizi telematici. Il nostro paese è ancora indietro rispetto al panorama europeo nel processo di digitalizzazione, ma nel diritto di famiglia ci siamo distinti con una formula che permette ai coniugi di ottenere in modo semplice e immediato tutte le informazioni necessarie per affrontare una separazione o un divorzio, garantendo un servizio conveniente che consente di separarsi o divorziare a distanza anche se presenti figli minori o maggiorenni non economicamente autosufficienti”.

Circa il 10% degli utenti di Coniugi Tutelati sono italiani residenti all'estero. Per mancanza di tempo e per evitare i costi elevati degli spostamenti aerei, molti italiani fuori dal paese si affidano alla piattaforma per separarsi o divorziare in poche settimane senza dover comparire in Tribunale. Rallo ha ricordato un caso particolare: “Una coppia aveva avviato la separazione in Italia, ma la moglie si era trasferita in Australia con due figli minori, mentre il marito si era spostato in Brasile. Dopo cinque anni di tentativi falliti a causa delle distanze, ci hanno contattato a maggio del 2023 e alla fine dello stesso mese hanno ottenuto il divorzio con la relativa trascrizione presso il comune dove si erano sposati. Dopo il primo momento di incredulità, ci hanno lasciato una delle più belle recensioni che abbiamo mai ricevuto”.

Il progetto Coniugi Tutelati continua a evolversi, con lo sviluppo di una nuova piattaforma che offrirà servizi post-separazione o divorzio. Questi includeranno il supporto terapeutico con uno psicologo specializzato in terapia di coppia per aiutare i coniugi a gestire i cambiamenti nella loro vita, specialmente in presenza di figli minori, il Piano Genitoriale per gestire gli impegni con i figli, come i giorni di spettanza e le attività sportive, registrando chiaramente gli accordi tra i genitori, e la mediazione familiare online per aiutare i coniugi a raggiungere un accordo consensuale con il supporto di una figura terza.

Luca Rallo ha aggiunto: “La nostra esperienza in questi anni ci ha permesso di approfondire e conoscere le esigenze dei coniugi intenti a separarsi o a divorziare. Stiamo quindi sviluppando una serie di servizi aggiuntivi che, sempre a distanza, seguiranno i coniugi in tutte le fasi successive. Partendo dal supporto terapeutico mediante uno psicologo specializzato in terapia di coppia che aiuterà i coniugi a riappacificarsi o a gestire cambiamenti delicati nelle proprie vite, specialmente in presenza di figli minori. Un altro servizio sarà il Piano Genitoriale, una piattaforma che permetterà ai coniugi di gestire volta per volta gli impegni con i propri figli, come i giorni di spettanza e le attività sportive. In questo modo gli accordi saranno chiaramente registrati all'interno della piattaforma".

"Infine, la mediazione familiare online aiuterà i coniugi che intendono avviare una procedura consensuale, ma non hanno ancora trovato un accordo, supportandoli con una figura terza che li aiuterà a raggiungere un'intesa basata sui documenti presentati. La mediazione online potrà essere utilizzata anche dai genitori che, usufruendo della piattaforma Piano Genitoriale, necessitano di una figura imparziale per risolvere eventuali controversie”, ha concluso Luca Rallo.