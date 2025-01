Consorzio di Tutela del Primitivo di Manduria, al via il corso su Neuro Selling e Neuro Marketing

Il Consorzio di Tutela del Primitivo di Manduria ospita un corso d’eccellenza su Neuro Selling e Neuro Marketing

La Sala Gabriella Fanuli del Consorzio di Tutela del Primitivo di Manduria, situata in Contrada Piscine a Uggiano Montefusco, Manduria, si prepara ad accogliere un evento formativo di alto livello: il corso su Neuro Selling e Neuro Marketing. L’iniziativa sarà condotta dal Professor Vincenzo Russo, Ph.D., docente ordinario di Psicologia dei Consumi e Neuromarketing presso l’Università IULM di Milano, figura di rilievo nel panorama accademico internazionale.

L’appuntamento, fissato per venerdì 24 e sabato 25 gennaio 2025, è dedicato ai soci del Consorzio e ai professionisti delle aziende aderenti, con un focus particolare su coloro che operano nei settori del marketing, della comunicazione, delle vendite e dell’enologia. Durante il corso, il Professor Russo guiderà i partecipanti attraverso un percorso innovativo, volto a esplorare il legame tra pensieri, emozioni e decisioni dei consumatori, offrendo strumenti pratici per ottimizzare le strategie di vendita e marketing attraverso l’applicazione dei principi delle neuroscienze.

L’evento si articolerà in due moduli formativi: il primo, in programma venerdì 24 gennaio dalle 16:30 alle 20:00, sarà un’introduzione al Neuro Selling e alle neuroscienze applicate al marketing del vino; il secondo, previsto sabato 25 gennaio dalle 9:00 alle 13:00, approfondirà temi legati al Neuro Selling e alla Pre-Suasion, con un focus su approcci innovativi per le vendite e il digital marketing.

A conclusione del corso, sabato 25 gennaio, i partecipanti potranno vivere un’esperienza enogastronomica grazie a una degustazione organizzata dal Consorzio. Verranno presentate le tre principali tipologie di Primitivo di Manduria: il Primitivo di Manduria DOC, il Primitivo di Manduria DOC Riserva e il Primitivo di Manduria Dolce Naturale DOCG. La partecipazione al corso è gratuita, ma riservata a un massimo di 100 iscritti, con la possibilità di un solo rappresentante per ciascuna azienda associata al Consorzio. Le iscrizioni, che saranno accettate in ordine cronologico di ricezione, devono essere inviate entro il 20 gennaio 2025 tramite PEC, specificando nome, cognome e azienda del partecipante.

“Questo evento rappresenta un passo significativo nell'impegno del Consorzio nel sostenere la crescita professionale delle aziende associate. Il nostro obiettivo è coniugare l'eccellenza della tradizione vinicola locale con le più avanzate strategie di marketing e comunicazione, offrendo strumenti concreti per affrontare le sfide del mercato globale”, ha dichiarato il presidente Novelli Pastorelli. “La formazione rappresenta uno dei nostri ruoli principali, un elemento essenziale per garantire che i nostri soci siano sempre al passo con le nuove tendenze e tecnologie. Con iniziative come questa, vogliamo creare un ponte tra la straordinaria eredità del Primitivo di Manduria e le moderne strategie di vendita e promozione, assicurando il continuo successo del nostro vino nei mercati nazionali e internazionali”.