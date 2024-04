Cosmofarma ed Exposanità: conclusi i due eventi dedicati alla salute

Bolognafiere, Cosmofarma ed Exposanità: terminati i due eventi dedicati al mondo della salute e della farmacia italiana

L'edizione 2024 di Cosmofarma tenutasi dal 19 al 21 aprile, ed Exposanità, tenutasi dal 17 al 19 aprile presso Bolognafiere, ha avuto un successo senza precedenti nel mondo della sanità e della farmacia italiana. Con numeri da record e un'imponente partecipazione, le due manifestazioni si sono affermate come punti di riferimento indiscussi nei rispettivi settori. Cosmofarma, la vetrina leader nel settore dell'Health Care, del Beauty Care e dei servizi farmaceutici, ha chiuso la sua 27esima edizione con oltre 400 aziende partecipanti e un afflusso di 29.811 visitatori. L'evento ha posto al centro il valore umano come elemento fondamentale nelle professioni sanitarie, offrendo un ricco programma di oltre 150 appuntamenti che hanno coinvolto politici, esperti, aziende, docenti e professionisti del settore.

“Siamo orgogliosi che Cosmofarma sia stata luogo di confronto che ha favorito la trasformazione della farmacia da tradizionale a farmacia dei servizi e che si confermi un momento in cui le aziende vogliono esserci. E’ stata un’occasione per riunire la grande community che anima il settore, per mettere al centro il valore umano e guardare con slancio al futuro. Questo ci porta sin da ora a lavorare alla prossima edizione con entusiasmo”, ha commentato Francesca Ferilli, direttore generale BOS.

Andrea Mandelli, presidente della Federazione degli Ordini dei Farmacisti Italiani (FOFI), ha dichiarato: “La straordinaria partecipazione dei colleghi farmacisti alla fiera e ai tanti appuntamenti convegnistici che hanno animato questa edizione di Cosmofarma Exhibition conferma il valore di una comunità professionale appassionata, consapevole del ruolo svolto per la collettività e desiderosa di fare sempre di più per la tutela della salute degli italiani. C’è grande orgoglio per i risultati che abbiamo ottenuto e un rinnovato impegno per gli ulteriori obiettivi che insieme possiamo raggiungere per far crescere la professione, rilanciare la sanità territoriale e rendere più forte il nostro Servizio Sanitario Nazionale”.

“La grande affluenza di quest’anno a Cosmofarma dimostra che l’evoluzione della farmacia è stata accolta con grande entusiasmo da tanti colleghi. Questo appuntamento continua ad essere una preziosa opportunità di incontro, riflessione e confronto tra i professionisti del settore, per analizzare il presente e progettare il futuro. Con la consapevolezza dell’importante ruolo che la rete delle farmacie ha nella riorganizzazione dell’assistenza sanitaria territoriale”, ha aggiunto Marco Cossolo presidente di Federfarma nazionale.

Luigi D’Ambrosio Lettieri, Presidente di Fondazione Francesco Cannavò, ha spiegato: “Ancor più che nel passato Cosmofarma 2024 ha saputo intercettare gli evidenti segnali di evoluzione che si registrano nell’intera filiera farmaceutica: dalla ricerca scientifica alla produzione, dalla distribuzione alla dispensazione. Farmacista e farmacia sono protagonisti indiscussi di questo processo e ne sono interpreti attivi. Le proficue sinergie già esistenti si sono ancor più consolidate nelle tre giornate congressuali che hanno registrato una straordinaria partecipazione di attori del settore. Anche per l’energica spinta di importanti processi di innovazione, le istituzioni, il mondo dell’impresa e la comunità scientifica e professionale hanno saputo delineare una prospettiva incoraggiante per il futuro del SSN, per il ruolo strategico del farmacista e per la funzione della farmacia italiana. La Fondazione Francesco Cannavò, in sintonia con Fofi, Federfarma, Sunifar e Utifar e in collaborazione con BOS e Bologna Fiere, ha fornito il proprio contributo progettuale per garantire il buon esito dei lavori e per il sostegno a questo straordinario ”rinascimento” che accompagna l’antica storia della farmacia”.

“Cosmofarma si conferma un fondamentale momento di incontro tra colleghi e farmacisti, istituzioni e aziende. L’importante presenza ai convegni testimonia la necessità da parte della categoria di acquisire notizie sul futuro della professione e della propria attività”, ha concluso Eugenio Leopardi, presidente di UTIFAR.

Con 450 aziende espositrici e oltre 21.450 presenze registrate, Exposanità ha fatto emergere i temi cruciali della sanità italiana, dalla crisi delle risorse e del capitale umano alla digitalizzazione, dalla riabilitazione alla terza età. Marilena Pavarelli, project manager di Exposanità, ha sottolineato l'importanza di preservare i servizi sanitari e socio-sanitari attraverso la valorizzazione del personale e l'utilizzo delle tecnologie disponibili. L'imponente partecipazione agli oltre 200 convegni ha testimoniato l'interesse e l'impegno del settore nel discutere lo sviluppo e le sfide future della sanità italiana.

Cosmofarma ed Exposanità hanno confermato la loro leadership nei rispettivi settori, lasciando una testimonianza tangibile dell'importanza del dialogo, della formazione e dell'innovazione nel garantire un futuro sostenibile per il sistema sanitario italiano. L'appuntamento è già fissato per le prossime edizioni, con l'attesa e l'entusiasmo di un settore determinato a fare sempre di più per la tutela della salute e il benessere della collettività.