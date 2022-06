DHL Express Italy traina la crescita del cargo a Malpensa

DHL Express Italy ha registrato un incremento dei voli aerei giornalieri del 73% a Malpensa: da 30 a 52 in meno di due anni

DHL Express Italy spinge la crescita del cargo su Malpensa con un incremento di voli aerei giornalieri da 30 nel 2020 a 52 di oggi, pari al +73%. A questi numeri vanno aggiunti gli oltre 120 collegamenti su strada che fanno capo all’hub per il ritiro delle spedizioni sino alla consegna dell’ultimo miglio. Inaugurato nel marzo 2021, con un investimento da 110 milioni di euro, l’hub DHL Express di Malpensa continua a registrare numeri con il segno più. Questi ed altri dati sono stati illustrati questa mattina da Nazzarena Franco, Ceo DHL Express Italy, intervenuta all’evento ‘La Ripresa parte da Malpensa’ organizzato a Milano da Gruppo Trasporti, logistica e infrastrutture di Assolombarda, UNIVA e SEA.

"L’hub DHL Express di Malpensa", ha dichiarato Nazzarena Franco, CEO di DHL Express Italy, "è per volumi e movimentazioni, il 4° hub d’Europa ed è considerato un punto chiave del Network globale di DHL Express. Grazie alla nostra posizione strategica su questo territorio, che rappresenta circa un quarto del totale dell’Export italiano e un terzo dell’Import nazionale, supportiamo le imprese sia locali e nazionali che producono ed esportano le proprie eccellenze nel mondo, e che ci riconoscono come partner affidabile per il loro sviluppo. Alla luce dell’attuale situazione geopolitica e sanitaria, riteniamo che il settore cargo aereo lombardo e italiano ricopra un’importanza straordinaria nel sistema economico e produttivo nazionale e quindi vada sostenuto”.

DHL Express ha rappresentato un asset strategico per l'intero territorio nazionale e non solo, in particoare durante le fasi più critiche della pandemia. Quest'ultima ha infatti favorito la crescita e la diffusione dell’e-commerce e, nel 2020, DHL Express ha consegnato, a livello mondiale, 484 milioni di spedizioni in totale per i suoi clienti (B2C e B2B) in tutto il mondo, circa il 9% in più al giorno rispetto al 2019. Relativamente al Varesotto, attualmente DHL Express Italy supporta oltre 150 aziende dell’e-commerce tra B2C e B2B. Per essere pronti a sostenere questa significativa crescita, DHL Express investe ogni anno nel mondo più di 1 miliardo di euro in nuove strutture all'avanguardia in tutto il mondo per garantire la capacità di smistamento, assumere nuovi dipendenti e aggiungere nuovi aerei cargo alla sua flotta. La realtà di Malpensa ne è un esempio. Oltre al supporto nell'e-commerce, nel corso della pandemia il Gruppo DHL ha consegnato due miliardi di vaccini in tutto il mondo, 100 milioni solo in Italia.

La presenza a Malpensa del principale hub dell’Europa del Sud di DHL Express, connesso direttamente con la principale rete mondiale di destinazioni aeree del Gruppo DHL, consente alle imprese dell’area, della Lombardia e del nord Italia, di raggiungere fino a 220 destinazioni in tutto il mondo in 24-48 ore. Tale capacità operativa rappresenta una leva strategica di successo per le realtà industriali del territorio e le loro strategie di internazionalizzazione. Con 110 milioni di euro di investimento stanziati solo per lo scalo varesino nel corso degli ultimi anni, Malpensa vale un terzo degli investimenti di DHL Express in Italia nell’ambito di un più ampio piano di potenziamento delle strutture a livello nazionale per un totale di 350 milioni di euro. Quarto hub a livello europeo, si aggiunge a Lipsia, East Midlands in UK e Bruxelles, ed è stato realizzato nel pieno rispetto delle più recenti linee guida del Gruppo Deutsche Post DHL (DPDHL) per le nuove realizzazioni, ispirate a sostenibilità, sicurezza, efficienza.