Distillerie Bonollo, tra le Imprese Vincenti di Intesa Sanpaolo

Torino, Distillerie Bonollo Umberto selezionate tra le dieci Imprese Vincenti di Intesa Sanpaolo

Conclusa la tappa torinese dell'iniziativa Imprese Vincenti, promossa da Intesa Sanpaolo: dopo aver analizzato 85 mila aziende, solo 10 sono state selezionate tra i finalisti. Tra i vincitori, le Distillerie Bonollo Umberto di Padova. Il progetto è dedicato alla valorizzazione delle eccellenze imprenditoriali italiane, organizzata in collaborazione con Bain & Company, Cerved, Circularity, Coldiretti, Elite, Gambero Rosso, Microsoft e Nativa. La quarta edizione del programma, ispirata alle linee di crescita del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, si focalizza sui territori e sui progetti di sviluppo o di trasformazione aziendale, che hanno permesso alle piccole e medie imprese di reagire con successo al particolare momento di difficoltà.

Tra le eccellenze imprenditoriali italiane del settore agroalimentare, le Distillerie Bonollo Umberto hanno ottenuto il riconoscimento di Intesa Sanpaolo grazie alla loro capacità di adattarsi ai cambiamenti repentini dello scenario economico-sociale, per aver saputo trovare soluzioni produttive in grado di valorizzare la propria attività in un’ottica di economia circolare e di riduzione dell’impatto ambientale e per aver valorizzato l’acquavite di bandiera italiana.

Il Premio Imprese Vincenti è stato consegnato a Elvio Bonollo, IV generazione alla guida delle Distillerie Bonollo Umberto: "Sono orgoglioso di ricevere un riconoscimento così prestigioso che premia valori importanti che sono alla base della nostra azienda e su cui continueremo ad investire per la crescita e sviluppo futuro", ha commentato.

Questo riconoscimento arricchisce il palmarès dell’azienda, che ha fatto del rispetto della tradizione e dell’innovazione le sue armi vincenti. Fin dai primi del Novecento quando il fondatore Giuseppe Bonollo partì con gli allora innovativi alambicchi a vapore, che consentivano di produrre una grappa dalle caratteristiche organolettiche superiori, la famiglia Bonollo non ha mai smesso di sperimentare ed innovare.

Nel corso di quattro generazioni di appassionato lavoro, ha messo a punto il Sistema Unico di Produzione Bonollo, una filosofia produttiva che, unendo expertise ultracentenaria ed innovazione, abbraccia la gestione di tutte le fasi del processo: dalla selezione della vinaccia, passando attraverso la distillazione flessibile, che consente di ottenere acquaviti di ineguagliabile carattere sensoriale, sino al confezionamento ed alla continua attenzione ai consumatori.

Il mondo Bonollo OF propone un innovativo modello di consumo ad alto valore edonistico che ha evoluto il segmento delle grappe invecchiate, identificato oggi nelle barricate. La Grappa OF Amarone Barrique (vent’anni nel 2019) ha rotto gli schemi tradizionali del settore, dimostrandosi espressione dello spirito di ricerca e innovazione che da sempre contraddistingue la famiglia Bonollo, cui va il merito di aver attualizzato ed elevato la percezione dell’acquavite di bandiera nazionale.

In un’ottica di concreta economia circolare, il Sistema Unico Bonollo consente di valorizzare la vinaccia anche dopo la distillazione, ottenendo sottoprodotti preziosi: il tartrato di calcio per creare l’acido tartarico naturale, la buccetta d’uva per i nutrienti destinati al cibo animale, i semi per dar vita al prezioso olio di vinacciolo, l’energia da fonti non fossili che consente di alimentare buona parte del fabbisogno degli stabilimenti produttivi a partire dalla produzione del vapore per distillare.

I più recenti sviluppi nell’ottica di valorizzazione dei vinaccioli hanno dischiuso nuovi ed affascinanti scenari consentendo di brevettare un prezioso sistema di estrazione dei componenti antiossidanti presenti negli stessi, aprendo così un altro utilizzo diretto al settore della nutraceutica. L’attitudine pioneristica, insita nelle Distillerie Bonollo Umberto sin dalla sua fondazione, oggi si esprime sempre di più anche nella ricerca di soluzioni produttive atte non solo a valorizzare i sottoprodotti, ma anche a ridurre al minimo l’impatto sull’ambiente.