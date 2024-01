E4life: Giovanni Avanzini è il nuovo Global Sales Director

E4life, annunciata la nomina di Giovanni Avanzini come nuovo Global Sales Director

E4life, joint venture costituita da due eccellenze internazionali come ELT Group e Lendlease, è lieta di annunciare l’ingresso del nuovo Global Sales Director, Giovanni Avanzini. Dopo aver lanciato sul mercato i suoi dispositivi di ultima generazione per la sanificazione degli ambienti e per il contenimento dei contagi da virus aerei, e4life mira a proseguire nel percorso di crescita intrapreso in questi mesi, potenziando la propria rete di clienti grazie all’esperienza maturata a livello internazionale dal nuovo manager.

Avanzini, infatti, vanta una pluriennale esperienza di management in diverse multinazionali leader nei settori biomedicale, health-tech e farmaceutico, come Smith&Nephew, Medtronic, Perkin Elmer, Phoenix e Movi. Ha inoltre sviluppato esperienze organizzativo-gestionali in alcune start-up, con una spiccata sensibilità verso le molteplici situazioni culturali ed ambientali in paesi come Cina, Russia, USA e in macro aree come l’America Latina e i paesi del Golfo Persico.

Dalle approfondite competenze in marketing, vendita e comunicazione a livello nazionale ed internazionale, Avanzini accoglie con entusiasmo questa nuova sfida: “Questo progetto è molto stimolante. Siamo entrati in un ciclo in cui il salto zoonotico è ormai evidente ed Ebola, Covid, Aviaria e Peste suina ne sono solo un esempio; cambiare la percezione dal ‘mi curo’ al ‘mi biodifendo preventivamente’ è la condizione sine qua non per convivere con il mondo che ci circonda. Per questo non potevo rinunciare a questa incredibile opportunità”.

Vincenzo Pompa, Amministratore Delegato di e4life, commenta con fiducia l'ingresso del nuovo Global Sales Director Giovanni Avanzini: "Siamo estremamente felici di dare il benvenuto a Giovanni Avanzini in e4life. La sua vasta esperienza internazionale e il background consolidato nel settore health-tech si integrano perfettamente con la nostra mission. Con il suo contributo, continueremo a guidare l'azienda verso una crescita strategica e a rafforzare la nostra presenza globale. Siamo certi che la sua visione innovativa contribuirà in modo significativo al successo di e4life".