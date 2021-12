Eatable Token: quando la rivoluzione NFT incontra l’eccellenza alimentare

Gli NFT o Non Fungible Token, nati come strumenti per digitalizzare oggetti collezionabili che nel 2020 hanno generato un mercato da 21 miliardi di dollari, stanno diventando uno strumento particolarmente interessante per la valorizzazione dei brand e la creazione di valore aggiunto. Smiling, Innovation Company che sviluppa piattaforme software proprietarie in ambito MarTech e AdTech e tra i pionieri in Italia nella realizzazione di applicazioni per gli NFT, lancia in questi giorni uno dei primissimi progetti al mondo applicati all’e-commerce: gli “EATABLE TOKENS” di Italiaregina.it, il più grande shop online verticale per la vendita all’estero di eccellenze alimentari italiane.

EATABLE TOKEN: l’Italian food promosso nel mondo con gli NFT

C’è qualcosa di più “sexy” di un prodotto alimentare italiano? In Italia diamo per scontato il valore e la qualità di ciò che troviamo nei nostri supermercati, non così all’estero, dove però centinaia di milioni di clienti faticano a trovare i nostri prodotti perché molte delle aziende italiane sono spesso troppo piccole per trovare canali distributivi adeguati. Con questa mission ben chiara, ItaliaRegina.it ha avviato 2018 un e-commerce che rivende prodotti italiani alimentari solo all’estero ed è diventato il maggiore shop online verticale di Italian food per assortimento.

ItaliaRegina ha chiesto a Smiling di realizzare un’idea decisamente innovativa per attrarre un maggior numero di nativi digitali come Millennial e Zoomer che oggi è pronta a lanciare sul mercato: gli EATABLE TOKEN.

Che cosa sono gli EATABLE TOKEN

Gli EATABLE TOKEN sono NFT tematici dedicati ai nostri prodotti alimentari tipici più iconici, immagini e video unici, creati ad hoc, che vengono proposti agli appassionati di NFT e che, oltre alla possibilità di essere comprati/venduti sui diversi mercati, offrono anche un ritorno concreto: un voucher da riscattare sul sito di Italiaregina.it in modo da trasformare un codice fatto di “0101” in un prodotto incredibile da degustare a casa propria, in Svezia come negli Stati Uniti.

“Siamo entusiasti di questo progetto – ha commentato Giorgio D’Amore, Amministratore e socio fondatore di Smiling – perché in qualche modo è un cerchio che si chiude. Un prodotto alimentare diventa un’immagine iconica, divertente e a volte utile, e poi si trasforma nuovamente in un prodotto che il cliente può realmente mangiare a casa propria. Il tutto con pochi click. È un valore concreto sia per chi acquisterà un EATABLE TOKEN la prima volta – l’utente riceverà un voucher univoco di pari importo – sia per i successivi buyer che a loro volta riceveranno uno sconto da utilizzare su ItaliaRegina.it”.

Attualmente sono stati lanciati i primi 10 NFT della “Pasta Collection” ma molti altri ne seguiranno anche dedicati ad altri prodotti “ambassador” del made in Italy: sono immagini decisamente invoglianti ma corredate anche da frasi e didascalie ironiche (anche di personaggi famosi) che vogliono offrire qualche piccola “pillola di cultura” sulla vera arte italiana di mangiare bene.

Chi è Smiling

Smiling è una delle 2000 PMI Innovative riconosciute dallo Stato italiano e ha raccolto più di 1 milione di euro da investitori professionali e istituzionali. In qualità di Innovation Company, ha iniziato la sua attività sviluppando e lanciando sul mercato diverse piattaforme proprietarie nel settore AdTech (tecnologie per l’advertising) applicando l’Intelligenza Artificiale e la capacità di integrare sistemi complessi all’ambito video (Smiling.video), alla gestione influencers e all’acquisto di pubblicità online.

Durante gli anni del Covid l’azienda ha investito in Ricerca e Sviluppo depositando due brevetti e realizzando nuove applicazioni Blockchain per il settore Martech (tecnologie per il marketing) con focus sulla creazione e gestione di NFT per grandi aziende, marketplace NFT dedicati e nuove applicazioni per la cryptoloyalty (Smilingtoken.com)