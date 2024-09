Edenred Italia, pubblicata la quarta edizione del Bilancio di Sostenibilità "Percorsi"

In Edenred Italia 1 manager su 2 è donna: presentata la quarta edizione del Bilancio di Sostenibilità

La quarta edizione del Bilancio di Sostenibilità di Edenred Italia, “Percorsi”, racconta i risultati ottenuti per un business sostenibile e descrive le attività realizzate sul territorio nazionale coerentemente con la strategia del Gruppo impegnata nel garantire benessere per le persone, tutela dell’ambiente e sviluppo di un business responsabile. Un impegno nel segno del purpose “Enrich connections. For good”: creare connessioni virtuose e durature con partner, clienti e tutti gli stakeholder.

Edenred Italia conta oltre 700 persone tra le sedi italiane (quella di Milano concentra il 70% delle risorse) e l’Albania. Nel 2023 complessivamente ci sono state oltre 170 nuove assunzioni, di cui il 40% rappresentato da under 30. Il 97% delle risorse è assunto con contratti di lavoro a tempo indeterminato, dato in crescita del 17% sul 2022. Nell'ambito di una più ampia strategia di Diversity, Equity e Inclusion (DE&I) volta a garantire l'inclusione di tutte le identità sul posto di lavoro, quest’anno la presenza di donne nel Top Management di Edenred Italia ha raggiunto il 52% delle posizioni disponibili. Questo impegno è stato inoltre formalizzato nell’adozione di una Policy aziendale in materia di pari opportunità di crescita professionale e di retribuzione, che ha contribuito al riconoscimento della Certificazione UNI PdR 125/2022 sulla parità di genere. conseguenza naturale dell’attenzione di Edenred verso il work-life balance e il supporto alla genitorialità.

L’azienda riconosce, infatti, la piena retribuzione alle neomamme durante il periodo di congedo obbligatorio e offre ai neopapà la retribuzione del 50% per il congedo parentale, oltre a 2 giorni di smart working al mese aggiuntivi (rispetto ai 10 giorni riconosciuti a tutti) per i genitori con figli di età inferiore ai tre anni. Infine, per rafforzare i legami con la comunità, l'azienda ha collaborato con organizzazioni locali e no-profit per lanciare diverse iniziative di volontariato aziendale, coinvolgendo i dipendenti Edenred in oltre 100 giornate lavorative di volontariato durante l'anno.

Un impegno importante è anche quello di contrasto ai cambiamenti climatici, rispetto al quale Edenred Italia ha già ottenuto risultati significativi nella riduzione delle emissioni, grazie a interventi di efficientamento degli impianti e all’acquisto di energia elettrica proveniente al 100% da fonti rinnovabili. In particolare, nel 2023 le emissioni dirette (Scope 1) sono diminuite del 14% rispetto al 2022. L’azienda ha ridotto anche le emissioni indirette relative a Scope 2 e Scope 3, che, in confronto all’anno precedente, sono scese rispettivamente del 12% e del 40%. Considerando il totale delle diverse categorie di emissioni (Scope 1, 2 e 3), queste a fine 2023 sono state ridotte del 35% rispetto al 2022. Ridotte, infine, anche le emissioni generate dai Ticket Restaurant ®, pari a 1.343 tonnellate di CO2e nel 2023, in calo del 14% rispetto al 2022.

Edenred Italia si è dotata volontariamente di un Modello 231 di Organizzazione, Gestione e Controllo e di un Codice Etico, per garantire che le proprie attività sociali e le relazioni con gli stakeholder siano improntate alla correttezza, alla trasparenza e al rispetto reciproco. Nel 2023, Edenred ha dato grande impulso alla formazione delle proprie persone, erogando oltre 17 mila ore di corsi (in aumento del 41% rispetto al 2022) e realizzando 51 programmi di sviluppo individuale su misura. Nel corso dell’anno, è stato avviato anche un percorso di sensibilizzazione della popolazione aziendale sulle tematiche di governance, che sono state al centro di 1.719 ore di formazione, pari mediamente a due ore per persona. Il 100% delle persone di Edenred Italia ha, inoltre, completato il corso sulla Data Protection dei sistemi di gestione, per i quali è stata confermata la certificazione standard ISO 27001 e ISO 27701 per la sicurezza e la data privacy.

"La quarta edizione di Percorsi racconta il nostro impegno per un futuro più sostenibile e inclusivo, i traguardi raggiunti e gli obiettivi che ci guidano", afferma Fabrizio Ruggiero, Amministratore Delegato di Edenred Italia. "Per Edenred Italia, il 2023 è stato caratterizzato da una continua crescita e un consolidamento del business, nonostante le sfide complesse e il contesto socio-economico che tutto il Paese si è trovato ad affrontare. I risultati positivi raggiunti confermano il ruolo cruciale del welfare aziendale quale strumento per migliorare il benessere delle persone, ma ribadiscono anche la responsabilità che, come azienda, abbiamo nei confronti dell’ambiente, delle comunità e dei territori".

"Il Gruppo Edenred si pone traguardi ambiziosi, come il raggiungimento di emissioni nette zero entro il 2050, per contribuire a limitare il riscaldamento globale a +1,5°C entro la fine del secolo; la promozione della diversità, la riduzione del divario di genere e la garanzia di opportunità di crescita e sviluppo per tutti; la garanzia di uno sviluppo sostenibile e responsabile del business, valorizzando il territorio. Guardiamo al futuro fiduciosi che, insieme, continueremo a fare la differenza nella vita delle persone e nel mondo che ci circonda", ha concluso Ruggiero.