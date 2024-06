Edison con Wind Energy Pozzallo per realizzare un parco eolico offshore

Sostenibilità, Edison e Wind Energy Pozzallo insieme per la realizzazione di un parco eolico offshore in Italia

Edison annuncia di aver firmato un accordo con Blunova, primaria società del Gruppo Carlo Maresca attiva nello sviluppo e realizzazione di impianti da fonte rinnovabile. Le due aziende collaboreranno per lo sviluppo di un progetto di eolico offshore flottante in Italia e Edison entrerà in Wind Energy Pozzallo acquisendo il 50% delle relative quote.

Marco Stangalino, Vice President e Direttore Power Asset Edison, afferma: "Siamo felici di annunciare questa partnership con Blunova per lo sviluppo di un progetto ambizioso e particolarmente innovativo, come l’eolico offshore flottante. L’accordo permetterà a Edison di accelerare il suo piano di crescita nelle energie rinnovabili, che prevede di portare la capacità green del Gruppo dagli attuali 2 GW a 5 GW al 2030. In linea con il PNIEC, contribuiamo, inoltre, a sviluppare innovazione al servizio della transizione energetica e degli obiettivi di decarbonizzazione”.

Il progetto, di cui Wind Energy Pozzallo è titolare, per la creazione di un parco eolico offshore flottante con una capacità installata di 975 MW, situato al largo di Pozzallo in Sicilia, è attualmente in fase di autorizzazione presso il MASE. La realizzazione del parco eolico, prevista in tre anni, genererà un significativo indotto economico sia durante la costruzione sia durante le fasi operative e di manutenzione pari ad almeno un trentennio. Inoltre, l'impianto contribuirà notevolmente agli obiettivi nazionali di aumento della capacità rinnovabile e alla decarbonizzazione della produzione elettrica, permettendo di evitare l'emissione di oltre 780.000 tonnellate di CO2 all'anno.