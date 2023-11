Educazione ambientale al mare: Intesa Sanpaolo sostiene One Ocean Summit YOUNG

Intesa Sanpaolo sostiene la terza edizione del One Ocean Summit YOUNG per la tutela dell’ambiente marino

One Ocean Foundation, realtà non profit italiana operante a livello internazionale per la tutela dell’ambiente marino, presenta One Ocean Summit YOUNG, primo format di eventi dedicato al mare per i giovani che si pone come punto di riferimento nell'educazione ambientale del mare per le nuove generazioni, in linea con i valori della Fondazione, conoscenza, consapevolezza e impatto. Giunto alla terza edizione, il Summit si terrà il prossimo 16 novembre presso il Teatro Franco Parenti e vedrà la partecipazione di studenti delle scuole superiori di Milano e provincia e di Associazioni giovanili del territorio, invitati a intraprendere un viaggio narrativo lungo i sentieri dell'acqua, la sua presenza essenziale nella nostra vita e il suo percorso dal cuore delle città fino al mare.

Inoltre, Intesa Sanpaolo, tra i principali partner di One Ocean Foundation, presenterà una challenge destinata agli studenti, incentrata sul tema dell'economia blu. In questo contesto, i giovani saranno invitati a partecipare a quattro diverse sfide, attraverso le quali potranno esprimere la loro creatività e il loro sguardo sull’innovazione. L'obiettivo sarà proporre idee efficaci per la protezione dell'oceano, affrontando sfide che trattano diversi aspetti dell'ecosistema marino. Attraverso le voci di testimoni e esperti, si affronterà la necessità di una comprensione olistica per affrontare e risolvere le sfide che minacciano la salute degli ecosistemi marini. Si discuterà dell'importanza dell'acqua nei suoi molteplici ruoli e si solleverà il velo sull'insidioso viaggio dell'inquinamento urbano, che trova la sua via fino alle acque, con l'obiettivo di sensibilizzare e ispirare azioni concrete per la sua salvaguardia.

Milano, da sempre considerata una città d’acqua con i suoi corsi che un tempo attraversavano il centro cittadino, rappresenta un primo significativo esempio dello stretto collegamento che intercorre tra le azioni urbane e il loro ripercuotersi sulla condizione degli oceani. One Ocean Summit YOUNG si propone quindi di rafforzare questa consapevolezza in coloro che saranno chiamati ad affrontare la sfida ambientale di domani ma anche di ispirarli su come il mare e l’economia blu possano diventare un’occasione di crescita umana e professionale.

Il Summit vedrà la presenza di autorevoli voci del panorama ambientale e educativo: Anna Scavuzzo, Vicesindaco e Assessora all'Istruzione di Milano, Pietro Raitano, responsabile della Centrale dell'acqua di Milano, Monica Montefalcone, ricercatrice universitaria, la campionessa olimpionica di vela Katja Salskov-Iversen e Daniele Cassioli, atleta paralimpico. Le discussioni saranno guidate dal moderatore Massimo Temporelli, volto televisivo e divulgatore scientifico, che coinvolgerà gli studenti in un dialogo aperto, affinché comprendano l’importanza del futuro del mare e il ruolo cruciale che possono avere nella sua conservazione.

"L’impegno di One Ocean Foundation prosegue e si rinnova in una terza edizione del One Ocean Summit YOUNG, che vede coinvolti giovani cittadini e cittadine delle scuole superiori milanesi e della provincia, con i loro insegnanti e diverse associazioni. Lavoriamo insieme per promuovere consapevolezza dell'importanza delle scelte, dei comportamenti e delle abitudini di ciascuno e allo stesso tempo accompagniamo i ragazzi a guardare gli oceani e la vita dentro e intorno a essi, con quel senso di meraviglia che la poesia della natura sa suscitare: è a partire da questa bellezza che cresce il senso di responsabilità nei confronti del nostro ecosistema e il desiderio di impegnarsi per preservare i nostri mari e scegliere stili di vita sostenibili, a partire dalle abitudini quotidiane nelle nostre città", ha commentato la Vicesindaco di Milano Anna Scavuzzo.

"La nostra visione per il futuro degli oceani comincia proprio dall'educazione e consapevolezza delle nuove generazioni", afferma Riccardo Bonadeo, Presidente di One Ocean Foundation. "One Ocean Summit YOUNG è il nostro manifesto e il nostro impegno per informare, formare e coinvolgere i giovani in un dialogo costruttivo e che possa ispirarli a trasformare la consapevolezza in azioni concrete. Quest'anno, puntiamo ad ampliare il nostro messaggio, raccontando come il mare possa offrire opportunità di riscatto e successo anche ai giovani in difficoltà. Abbiamo invitato diverse organizzazioni che lavorano con giovani in situazioni difficili e tra i nostri ospiti ci sarà Daniele Cassioli, straordinario campione paraolimpico di sci nautico. Questa edizione di One Ocean Summit YOUNG vuole evidenziare due temi di riflessioni fondamentali: il mondo acquatico come prospettiva professionale e come strumento di crescita personale".

"Intesa Sanpaolo affianca le scuole con programmi di formazione che hanno l’obiettivo di ispirare e guidare i giovani attraverso i principali trend trasformativi della società. Tra queste l’acqua è una delle più promettenti per le sue potenzialità di sviluppo e per l’importanza che riveste nell’economia italiana. Il sostegno a One Ocean Foundation rientra nell’ambito degli interventi della Banca a favore della sostenibilità ESG inserita nel Piano di Impresa 2022-2025 e considerata quindi obiettivo strategico del Gruppo", commenta Eliza Zambito Marsala, Responsabile Education Ecosystem and Global Value Programs di Intesa Sanpaolo.

Con il patrocinio della Prefettura, del Comune di Milano e dell'ufficio scolastico territoriale, la Fondazione si impegna a fare di Milano un modello di come le grandi città possano contribuire a promuovere conoscenza e azione nei confronti dell’ambiente. Il mare inizia da qui, e il futuro del mare inizia con l'impegno di tutti.