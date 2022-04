Emissioni Bot, il 12 aprile in asta annuali per 6,5 miliardi di euro

Il Mef ha annunciato l'emissione di diversi Bot: il calendario

Il Mef ha annunciato l’emissione dei seguenti Bot e il relativo calendario per le operazioni di sottoscrizione reperibili al sito governativo ufficiale. In particolare, il prossimo 12 aprile il Tesoro offrirà in asta BoT annuali scadenza 14/04/2023 per 6,5 miliardi di euro. Lo rende noto un comunicato del ministero dell'Economia precisando che il 14 aprile ci sono in scadenza BoT annuali per 7 miliardi di euro. Il regolamento dell'emissione cade sul prossimo 14 aprile.