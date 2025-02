Enel: al via la 4ª edizione di Back to School, il programma per ridurre il gender gap nelle carriere STEM

Enel, Back to school: oltre 2mila studentesse in Italia hanno partecipato al programma per ridurre il gender gap nelle professioni scientifiche

Enel ha dato il via al programma Back to School, un’iniziativa mirata a stimolare l'interesse delle giovani donne per le carriere STEM, abbattendo barriere culturali e stereotipi che ancora limitano l'accesso femminile a professioni tecnico-scientifiche. Il programma, giunto alla sua quarta edizione, offre alle studentesse italiane attività di mentoring, incontri di orientamento e supporto economico, sostenendole nella scelta di percorsi accademici e professionali in ambito scientifico e tecnologico. Nel corso dell’ultimo anno, più di 2.000 studentesse delle scuole superiori hanno partecipato al programma, affiancate da circa 40 esperte STEM di Enel che hanno condiviso con loro la propria esperienza professionale, con l’obiettivo di ispirarle e motivarle ad intraprendere carriere in settori ancora dominati dagli uomini.

Elisabetta Colacchia, Direttrice People&Organization del Gruppo Enel, ha dichiarato: “Incoraggiare giovani studentesse a intraprendere percorsi di studi tecnico-scientifici è fondamentale per formare le future professioniste con competenze STEM, ambiti chiave per affrontare le sfide globali ma storicamente segnati da un elevato divario di genere dovuto a barriere culturali e stereotipi. Da anni, il programma 'Back to School' rappresenta un'iniziativa concreta del Gruppo Enel per ridurre il divario di genere migliorando l'accesso alle discipline STEM".

Nel programma, che proseguirà anche nell’anno scolastico 2025/26, sono previsti incontri nelle scuole superiori italiane, durante i quali le professioniste di Enel hanno avuto modo di offrire alle studentesse del terzo, quarto e quinto anno supporto e motivazione, per spingerle ad intraprendere studi in ambito tecnico-scientifico. Inoltre, le partecipanti hanno potuto partecipare a un challenge su temi di grande rilevanza come la lotta ai cambiamenti climatici, la mobilità sostenibile, le città del futuro, l’intelligenza artificiale e la promozione della parità di genere. Le cinque studentesse che hanno sviluppato le proposte progettuali più innovative sono state premiate con contributi economici, fino a 5.000 euro ciascuna, per coprire i costi di iscrizione e tasse universitarie per una facoltà STEM. Il programma ha inoltre offerto ad alcune studentesse l’opportunità di svolgere un percorso di orientamento presso Enel, con il riconoscimento di 20 ore di crediti formativi PCTO (Percorsi per le Competenze Trasversali e l'Orientamento).

Back to School di Enel rappresenta un'importante iniziativa di empowerment femminile, avviata fin dai banchi di scuola, con l'obiettivo di ridurre il gender gap nel settore delle professioni scientifiche, un ambito storicamente dominato dagli uomini. Secondo l’ultima indagine di Almalaurea sul profilo dei laureati, infatti, tra i laureati STEM, la maggior parte sono uomini: il 59% rispetto al 41% delle donne, con una differenza ancora più marcata nei settori di Informatica, tecnologie ICT e Ingegneria industriale, dove la presenza maschile supera i due terzi.

Questa iniziativa si inserisce in un percorso globale di Enel per promuovere la parità di genere, un impegno che negli ultimi otto anni ha coinvolto più di 47.000 ragazze in tutto il mondo, attraverso attività formative innovative come inspirational talk, orientamento in azienda, percorsi di competenze trasversali, borse di studio e altre iniziative.