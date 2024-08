Enel Green Power: a Terracina il nuovo parco solare da 34 mila pannelli

Enel Green Power inaugura a Terracina un parco solare da 34 mila pannelli bifacciali: energia verde per 9 mila famiglie

Enel Green Power ha recentemente inaugurato un innovativo impianto solare a Terracina, destinato a segnare una tappa significativa nella produzione di energia pulita e sostenibile. Il nuovo parco solare, con una potenza installata di 12,9 MW, sarà in grado di generare annualmente circa 24 GWh di energia verde, contribuendo così a ridurre le emissioni di CO2 di circa 10 mila tonnellate all’anno. Questo impianto fornirà energia sufficiente a soddisfare il fabbisogno energetico di circa 9 mila famiglie, dimostrando l'impegno di Enel Green Power verso una sostenibilità ambientale concreta e tangibile.

Il parco solare è composto da 33.956 pannelli solari dotati di tecnologia bifacciale, che consente di catturare l’energia solare da entrambi i lati del modulo. I pannelli sono montati su dispositivi tracker, che orientano i moduli in base al movimento del sole, massimizzando l'efficienza del sistema. Questo approccio innovativo, simile ai girasoli che seguono la luce solare, ottimizza la produzione di energia durante tutto il giorno e in tutte le condizioni di luce. Inoltre, il progetto ha incorporato una serie di iniziative locali, come l’efficientamento energetico degli edifici, l’illuminazione artistica della chiesa, e opere di mitigazione visiva, tra cui la piantumazione di alberi di alloro e ligustro lungo la perimetrale dell’impianto.

Enel Green Power non solo contribuisce al miglioramento ambientale, ma promuove anche benefici sociali ed economici per la comunità locale. L’azienda ha utilizzato maestranze e fornitori locali, favorendo così l’indotto economico della zona. Questo progetto riflette l’orientamento del Gruppo Enel verso una valorizzazione integrata delle risorse territoriali, come dimostrato dai risultati del primo semestre 2024, in cui oltre il 75% dell'energia elettrica prodotta in Italia è stata ottenuta da fonti rinnovabili. L’impianto di Terracina rappresenta quindi un esempio concreto di come l’energia rinnovabile possa sostenere la transizione ecologica e allo stesso tempo promuovere il benessere delle comunità locali.