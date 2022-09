Enel, stipulato protocollo d'intesa con Assonautica Italiana

Enel e Assonautica Italiana siglano un protocollo d'intesa a favore dello sviluppo sostenibile nel mondo nautico

Enel Italia e Assonautica Italiana iniziano una nuova collaborazione, siglano un protocollo d'intesa volto a valutare possibili iniziative congiunte. L'obiettivo dell'unione è quello di favorire l’elettrificazione e l’efficientamento energetico delle marine da diporto, incitando le imprese vero l’utilizzo di tecnologie rinnovabili e innovative per il miglioramento della sostenibilità ambientale ed energetica. Il documento che testimonia il rapporto contrattuale tra le due imprese è stato appositamente firmato da Nicola Lanzetta, Direttore Enel Italia, e Giovanni Acampora, Presidente Assonautica Italiana. Il protocollo è stato presentato oggi da Sonia Sandei e Andrea Ciulla, rispettivamente Responsabile Elettrificazione Enel e Vicepresidente Assonautica Italiana, il tutto in occasione della consegna dei Blue Marina Award presso il Salone Nautico di Genova.

Le due parti coinvolte si impegnano nell'elaborazione e nello sviluppo di alcuni importanti progetti, volti a promuovere il turismo nautico sostenibile e tutte le attività economiche, produttive, sociali e sportive a esso collegate. In particolare, Enel e Assonautica collaboreranno per effettuare l’analisi dei consumi e determinare il livello di efficienza di un sito, per promuovere progetti di sharing mobility e per portare avanti attività legate alla mobilità elettrica integrata (terrestre e marittima) attraverso l’installazione di infrastrutture per la ricarica elettrica di veicoli.

Nicola Lanzetta, Direttore Enel Italia, ha dichiarato: “Sono estremamente soddisfatto dell’adesione al Protocollo che rafforza la collaborazione con Assonautica Italiana, mettendo a fattor comune tematiche legate all’elettrificazione dei porti e delle marine, alla sostenibilità ambientale e alla mobilità elettrica. La transizione energetica è, per Enel, una priorità assoluta e l’impegno verso lo sviluppo sostenibile del mondo della nautica rappresenta una nuova e stimolante sfida. Avere un interlocutore chiave quale Assonautica sarà fondamentale per portare avanti iniziative di valorizzazione del territorio dal punto di vista ambientale, economico, turistico e occupazionale”.

A commentare la stipula del protocollo anche Giovanni Acampora, Presidente Assonautica Italiana: "L’iniziativa di Enel che patrocina Assonautica Italiana per progetti e iniziative di diffusione dell’innovazione e efficientamento energetico dei porti e approdi turistici è di grande attualità e segue il percorso avviato da Assonautica verso il sostegno e la valorizzazione dei porti turistici. La stipula del Protocollo si collega all’iniziativa sul turismo nautico e all'evento Blue Marina Awards dove i marinai sono stati premiati per sicurezza, innovazione, ambiente e accoglienza turistica quindi tutto contribuisce a esaltare il ruolo importante dei porti turistici che sono la base per lo sviluppo della nautica e del turismo nautico, impegnati ad affrontare una sfida per la sostenibilità economica e ambientale".