Energy Summit 2024, Iren: l'intervento del Presidente Luca Dal Fabbro

Iren, le dichiarazioni del Presidente Luca Dal Fabbro in occasione dell'Energy Summit 2024

Si è tenuta oggi, presso il Palazzo della Borsa a Milano, l'edizione 2024 dell'Energy Summit. Ad intervenire nel corso dell'evento, tra gli altri, Luca Dal Fabbro, Presidente del Gruppo Iren, che ha rilasciato una dichiarazione relativa all'importanza e alla necessità di un piano strategico nazionale sul settore energetico e idrico: "L’Italia ha bisogno di un piano industriale nazionale che veda acqua ed energia come parte della stessa soluzione e le Utility come fattore abilitante. La sinergia tra questi due ambiti porterebbe grandi benefici. In primis la generazione di energia, potendo produrre fino a 10 GW con nuovi investimenti sull’idroelettrico. Quindi la gestione del rischio idrogeologico e della siccità, ad esempio grazie a nuovi bacini, che permetterebbero di stoccare l’acqua, ma anche stoccare energia per gestire le rinnovabili non programmabili".

"Nel nostro Paese c’è abbondanza di acqua: quello che serve è tornare a fare industria mediante una pianificazione strategica a lungo termine che veda acqua ed energia parte della stessa equazione industriale. Per questo sia dato ruolo centrale alle utility, strumento per attuare un grande piano di investimenti governativi su acqua ed energia", ha concluso Dal Fabbro.