Eni, annunciata collaborazione con SACE per sostenere la transizione sostenibile delle PMI italiane

Eni, avviata collaborazione strategica con SACE: insieme per la competitività e sostenibilità delle imprese italiane

SACE ed Eni annunciano una collaborazione strategica nell'ambito di Open-es, l'alleanza nata per sostenere la transizione delle imprese verso modelli di business sostenibili. L'accordo mira a rafforzare il supporto alle aziende italiane, in particolare alle PMI, nel loro percorso di sviluppo, unendo sostenibilità e competitività attraverso l’integrazione delle piattaforme Open-es e SACE ESG Hub.

La trasformazione delle PMI italiane verso modelli sostenibili è essenziale, e SACE, consapevole di questo bisogno, ha recentemente lanciato il SACE ESG Hub: un ecosistema di servizi e contenuti pensato per supportarle in questo percorso. In qualità di Strategic ESG Partner di Open-es, SACE punta a consolidare il ruolo istituzionale di questa alleanza, promuovendo una collaborazione sinergica tra i principali attori del sistema produttivo italiano per incentivare l’adozione di modelli di business sostenibili.

Lanciata nel 2021, Open-es ha già coinvolto oltre 25.000 imprese e più di 40 tra partner industriali, finanziari e associazioni, creando un esempio virtuoso di collaborazione tra pubblico e privato, che offre soluzioni digitali gratuite e concrete per le sfide della transizione sostenibile. Grazie a questa nuova integrazione tra Open-es e SACE ESG Hub, le aziende potranno accedere a strumenti di misurazione e miglioramento delle performance ESG, ricevendo soluzioni pratiche per favorire un percorso di crescita sostenibile.

Questa partnership rafforza il comune impegno di istituzioni, operatori finanziari e industriali per accompagnare le imprese italiane verso il raggiungimento di obiettivi ESG, conciliando crescita e competitività con sostenibilità del sistema produttivo.

"Il nostro obiettivo è creare un ambiente che favorisca la crescita delle imprese attraverso innovazione, digitalizzazione e sostenibilità," ha dichiarato Antonio Frezza, Chief Marketing & Communications, Sales PMI & Property Management Solution di SACE. "Questa collaborazione con Eni in Open-es rappresenta un passo fondamentale e ribadisce il nostro impegno verso le imprese, soprattutto le PMI, che saranno supportate nella ‘twin transition’ digitale e sostenibile. Con SACE ESG Hub, offriamo loro un ecosistema digitale in evoluzione, arricchito da soluzioni assicurativo-finanziarie e servizi di formazione e business matching".

Costantino Chessa, Head of Procurement Eni, ha aggiunto: "Questo accordo con SACE potenzia ulteriormente la nostra collaborazione per la competitività delle filiere industriali. Attraverso l’alleanza Open-es, possiamo affrontare la transizione sostenibile con pragmatismo. Condividiamo con SACE la visione di sostenere le PMI italiane nello sviluppo delle competenze necessarie per questa trasformazione, agevolando il dialogo con il settore bancario per facilitare la misurazione delle performance ESG e permettere alle imprese di concentrarsi su azioni concrete di crescita e sviluppo".