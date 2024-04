Epipoli supporta Esselunga per la rivoluzione digitale del loyalty

Epipoli, al fianco di Esselunga per rivoluzionare il catalogo Fìdaty

Esselunga scelto il Gruppo italiano Epipoli, che abilita soluzioni di pagamento alternative per il retail, come partner per rivoluzionare il nuovo catalogo Fìdaty, in vista del rapido progresso della digitalizzazione e per ottimizzare la gestione dei premi. Dal prossimo 8 aprile e fino ad ottobre 2024, oltre 5,5 milioni di clienti iscritti al programma loyalty potranno infatti accedere alla sezione di virtual card MyGiftCard, studiata da Epipoli per Esselunga, con la possibilità di assicurarsi i prodotti dei brand iconici in ambito Fashion & Style, Sport & Elettronica e Arredamento & Casa presenti nel catalogo più prestigioso d'Italia.

Il nuovo catalogo premi di Esselunga prevede infatti l’opportunità di utilizzare i punti Fìdaty per acquistare e redimere le gift card di: Coin, Divani&Divani, Disneyland Paris, Dots eco, Fanatics, Foot Locker, Ikea, Lastminute.com, Mediaworld, OVS, Rinascente, Terranova, TheFork e Zalando. Epipoli è l’azienda che ha introdotto per prima le Gift Card in Italia. Oggi il mercato delle Gift Card è in crescita a livello mondiale, con un business che ha raggiunto 835,21 miliardi di dollari nel 2022 e si stima che raggiungerà 4,2 trilioni di dollari entro il 2032, con un CAGR del 17,7% dal 2023 al 20321.

Gaetano Giannetto, presidente e fondatore di Epipoli, ha commentato: “Supportare Esselunga in questa rivoluzione digitale del loyalty ci rende orgogliosi. Abbiamo saputo far crescere una partnership iniziata nel 2009 da pionieri, quando insieme a loro lanciammo per primi in Italia le gift card nei punti vendita della Grande Distribuzione. Oggi abbiamo raggiunto questo nuovo traguardo insieme, rafforzando il nostro ruolo di partner chiave nell’abilitare pagamenti alternativi”.