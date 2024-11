Erion WEEE e Waymedia, "Se te ne fotti sei fottuto": al via la campagna per il corretto smaltimento dei RAEE

"Se te ne fotti sei fottuto", Waymedia pianifica la nuova campagna di sensibilizzazione sui RAEE promossa da Erion WEEE

È partita pochi giorni fa in 14 città italiane “Se te ne fotti sei fottuto”, la nuova campagna outdoor e digital promossa da Erion WEEE per sensibilizzare i cittadini italiani sul tema dei Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (RAEE) e sulle buone pratiche per il loro corretto conferimento.

Questa iniziativa dal titolo volutamente provocatorio, in programma dal 18 novembre al 31 dicembre 2024, ha l’obiettivo di richiamare, ancora una volta, l’attenzione dei consumatori sull’importanza di sfruttare i servizi gratuiti a disposizione per la raccolta differenziata dei propri RAEE, soprattutto in un periodo – come quello che va dal Black Friday al Natale – contraddistinto dall’incremento degli acquisti, anche di apparecchiature elettriche ed elettroniche.

“Abbiamo chiesto a Waymedia di lanciare questa campagna in concomitanza di due grandi periodi di acquisto, come il Black Friday e le festività natalizie, per ricordare a coloro che comprano o ricevono in regalo nuove Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche, ciò che è giusto fare con quelle che manderanno in pensione. È arrivata l’ora di smettere di accumulare vecchi smartphone nei cassetti di casa o lasciare il televisore che non si usa più a prendere polvere in cantina. È necessario imparare a conferire i RAEE in modo corretto, affinché le materie in essi contenute vengano riciclate e riutilizzate per dare vita a nuovi prodotti”, dichiara Giorgio Arienti, Direttore Generale di Erion WEEE. “Ancora una volta Erion WEEE sostiene l’impegno dei Produttori aderenti al Consorzio con una campagna che esprime la loro volontà di fare bene all’ambiente in modo concreto”.

Caratterizzata da dieci creatività ideate dall’agenzia Edithink, la campagna focalizza i suoi messaggi sui servizi “1 contro 1” e “1 contro 0” che, per legge, garantiscono a tutti i cittadini la possibilità di restituire gratuitamente i propri RAEE ai negozianti. La campagna “Se te ne fotti sei fottuto” sarà attiva fino alla fine del 2024 su 4.000 installazioni (ledwall, affissioni classiche, dinamiche e digitali delle stazioni, sui mezzi pubblici e nell’arredo urbano) nelle città di Milano, Roma, Napoli, Ancona, Bari, Cagliari, Catanzaro, Firenze, Genova, Palermo, Perugia, Trento, Trieste, Venezia-Mestre.

La campagna è, inoltre, declinata nelle versioni digital e social, attraverso banner specifici su 60 testate di informazione e contenuti sponsorizzati sui social network come Linkedin, Facebook e Instagram. Waymedia è un Centro Media indipendente di Roma associato a UNA – Associazione aziende di comunicazione.