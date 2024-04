FARO Value: nasce il fondo FARO Alternative Investments SCSp SICAV-RAIF

FARO Value: arriva FARO Alternative Investments SCSp SICAV-RAIF, fondo d'investimento che mira a raccogliere oltre 1 miliardo in 3 anni

Nasce FARO Alternative Investments SCSp SICAV-RAIF (la SICAV), fondo di investimento alternativo multi-comparto di diritto lussemburghese, gestito da Crestbridge Management Company con la consulenza di FARO Value nel ruolo di Lead Advisor. I quattro soci fondatori e promotori dell’iniziativa FARO sono: Augusto Balestra, Sergio Serra, Mario Gardini e Giancarlo Galeone. Augusto Balestra ricopre anche la carica di CEO di FARO Value; mentre Giancarlo Galeone ne riveste il ruolo di Presidente.

I primi tre comparti della SICAV sono: FARO Real Economy, FARO Innovation e FARO Fashion, Luxury & Design (quest’ultimo, al momento, in fase di approvazione). La SICAV è costruita per essere una piattaforma di investimento altamente scalabile: con la possibilità di aggiungere nuovi comparti per coprire ulteriori strategie di investimento. Inoltre, le attività di investimento di ciascun comparto saranno svolte sulla base di una consulenza professionale fornita da una o più advisory company - realtà di già riconosciuto successo sul mercato, con il proprio track record, la propria consolidata reputazione e guidate da figure di spicco nei mercati di riferimento.

Il ruolo di FARO Value è di Lead Advisor: coordina e supervisiona le attività delle advisory company, svolge attività di consulenza indipendente per la SICAV, identifica sinergie e analizza il mercato per individuare nuove strategie di investimento. FARO Value è un aggregatore di eccellenze già operative: le advisory company, con grande esperienza, affiancano la SICAV nell’offerta di un asset allocation diversificata e aperta all’inserimento di nuovi potenziali comparti – grazie appunto al know-how e al network derivante dall’ecosistema FARO. L’obiettivo di raccolta finale pari a oltre 1 miliardo di euro. La SICAV è riservata a investitori ‘eleggibili’ a livello globale ed opera in specifici settori industriali di elevato potenziale con un'attenzione particolare agli aspetti ESG.

Augusto Balestra, CEO di FARO Value, ha dichiarato: “Abbiamo creato FARO per portare una visione imprenditoriale nel mondo degli investimenti: la ricerca di opportunità e il know-how della squadra di advisory company che abbiamo costruito sono il motore per rendere il progetto aperto ed estendibile oltre i propri confini, con nuovi comparti, tramite un approccio ‘plug & play’. È un innovativo modello di asset allocation che investe in strumenti illiquidi, che fa leva sia sulle competenze delle advisory company, sia sull’attrattività e scalabilità del progetto, insieme alla forza del network”.

Giancarlo Galeone, Presidente di FARO Value, ha commentato: “Stiamo lavorando su una pipeline articolata di opportunità di investimento; vogliamo ribaltare dunque il consueto paradigma del capitale che va in cerca di impiego. Questo approccio deriva, da un lato, dal background imprenditoriale dei fondatori, che ha già connotato l’attività di Orienta Capital Partners, e, dall’altro, dal know-how e dalle competenze specialistiche delle advisory company con cui condividiamo, tutti insieme, questo metodo. E, infatti, il team si è unito compatto a questa visione comune”.