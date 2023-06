Fidia Farmaceutici: nel 2022 fatturato a €412 mln, in crescita dell'11%

Fidia Farmaceutici chiude il 2022 con un fatturato di 412 milioni di euro, in crescita dell’11%

Fidia Farmaceutici ha chiuso in positivo l’esercizio 2022 con un fatturato pari a 412 milioni di euro e conferma il trend di crescita a doppia cifra (+11% su 2021) sia per il mercato nazionale che internazionale, con ricavi netti legati a vendita di prodotti e servizi pari a 404,3 milioni di euro. Con il 52% del fatturato registrato, l’Italia si è confermata il mercato principale. Qui l’azienda è cresciuta del 12,6%, con risultati ben al di sopra di quelli dei mercati di riferimento (farmaci etici, OTC/SOP, integratori alimentari, medical device) e consolidando la leadership nel mercato dell’acido ialuronico per infiltrazioni osteoarticolari (oltre 24 milioni di euro).

Risultati positivi sono stati ottenuti anche all’estero dove la crescita a doppia cifra (+12,4% con un fatturato pari ad euro 193,6 milioni) è stata trainata soprattutto dai paesi dell’area MENA (+18,5% rispetto al 2021), grazie ad un modello commerciale che integra la presenza diretta nei principali mercati con la partnership tramite distributori. Seguono i Paesi Europei (+16,7%) e la filiale americana che da sola ha registrato un incremento del fatturato del 9%. L’Ebitda consolidato è cresciuto del 2,1% rispetto al 2021, raggiungendo quota 77,1 milioni di euro, pari al 19% dei ricavi d’esercizio, un risultato importante ottenuto malgrado l’impatto negativo dei maggiori costi delle utilities, le difficoltà di reperimento dei materiali di produzione e l’effetto legato all’estensione della normativa del payback ai dispositivi medici.

Il risultato operativo è stato di circa 51,7 milioni di euro, in calo del 4% per effetto dei maggiori ammortamenti contabilizzati nel 2022 legati all’importante acquisizione di assets (effettuata in giugno 2021) rappresentata dai prodotti a base di corticosteroidi. L’utile netto si è attestato a 37,8 milioni di euro. Tra le aree terapeutiche si sono confermate le performance positive dell’area Joint Care (+5,6%) ed hanno mostrato una forte accelerazione le aree Eye Care (+14%) e il portfolio di prodotti corticosteroidi (+19,9%), frutto di operazioni/accordi/M&A degli ultimi anni.