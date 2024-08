Fondazione Anima: al via l'attività dell'Ente del terzo settore promosso dal Gruppo ANIMA

Fondazione Anima, al via l'attività operativa: l'obiettivo è accrescere il benessere della comunità

Prende il via, attraverso la pubblicazione dei primi due bandi, l’attività operativa di Fondazione Anima - Ente del Terzo Settore (ETS), costituita su iniziativa del Gruppo ANIMA allo scopo di accrescere il benessere della comunità dal punto di vista civile, culturale, sociale ed economico attraverso l’implementazione e il finanziamento di progetti e iniziative sul territorio, in particolare nel campo dell’educazione finanziaria. Fondazione Anima, operando in sinergia con la strategia di sostenibilità di ANIMA e forte dell’expertise del Gruppo in ambito ESG, potrà agire sia in modo diretto sia attraverso l’erogazione di contributi per sostenere programmi in linea con i principi e i valori che la contraddistinguono.

I primi due bandi lanciati dalla Fondazione, appena pubblicati, sono volti a individuare e sostenere economicamente progetti innovativi di alto valore e dal potenziale impatto positivo sulla comunità. Potranno partecipare organizzazioni non governative (ONG) iscritte all'albo nazionale delle ONG, cooperative sociali, enti di formazione (incluse Università), associazioni di volontariato iscritte ai registri regionali e fondazioni iscritte al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore - RUNTS. Il primo bando, “Progetti di educazione al risparmio per individui a basso reddito in Italia - 2024”, intende sostenere progetti volti a migliorare le competenze in ambito finanziario e le capacità di gestione economica di individui e famiglie a basso reddito.

Il contributo complessivo sarà di €50.000, destinato a coprire fino al 100% dei costi globali del progetto selezionato. Il secondo bando, “Progetti innovativi di empowerment femminile per migliorare la gestione dei risparmi - 2024”, mira a supportare iniziative con format innovativi volte a migliorare la consapevolezza finanziaria e le capacità di gestione del risparmio delle donne under 40, favorendo la parità di genere e l’inclusione sociale. Il contributo complessivo sarà pari a €25.000, destinato a coprire fino al 100% dei costi globali del progetto selezionato. I progetti e le domande di iscrizione potranno essere presentati entro il 30 settembre 2024, attraverso la pagina dedicata sul sito della Fondazione Anima.

"Promuovere una migliore gestione dei propri risparmi è un modo concreto per migliorare la qualità di vita delle persone e contribuire al progresso non solo economico ma anche civile di tutta la società. Le fasce più vulnerabili della popolazione, poi, spesso non hanno accesso alle informazioni necessarie per amministrare in modo efficace le proprie finanze", ha dichiarato Patrizia Grieco, Presidente di Fondazione Anima e di ANIMA Holding, capogruppo del Gruppo ANIMA. "Fondazione Anima si pone l’obiettivo di intervenire in questo ambito attraverso progetti e iniziative che coprono vari aspetti della gestione finanziaria, come la pianificazione del budget familiare, il risparmio e gli investimenti, nel più ampio quadro dello sforzo per la costruzione di una comunità sociale più progredita e più giusta".