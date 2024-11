Fondazione Ennio Doris, al via nelle scuole secondarie il progetto dedicato alla diffusione dei valori e della storia di Ennio Doris

Fondazione Ennio Doris lancia nelle scuole secondarie italiane il progetto educativo dedicato alla diffusione dei valori e della storia di Ennio Doris

Parte il progetto di Fondazione Ennio Doris dedicato alla diffusione della storia e dei valori di Ennio Doris per le scuole secondarie di tutta Italia. Attraverso un Percorso per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento (PCTO), l’iniziativa, avviata presso l’ITE LES Riccati-Luzzatti di Treviso (dove ha studiato proprio lo stesso Ennio Doris) intende portare ispirazione e valore educativo ai giovani, condividendo l’eredità umana e professionale di un grande uomo e imprenditore italiano.

Il programma è svolto in collaborazione con Giffoni Innovation Hub, polo creativo e di innovazione che facilita l’interazione tra istituzioni, brand e le nuove generazioni - con l’obiettivo di generare un impatto positivo sui giovani - ed EducazioneDigitale.it, piattaforma accreditata dal Ministero dell’Istruzione e del Merito per lo sviluppo di percorsi educativi, la Fondazione offre un PCTO completamente digitale. Attraverso la piattaforma di Civicamente, che conta oltre 116.000 docenti iscritti in tutta Italia, gli studenti delle classi terze, quarte e quinte potranno accedere a un percorso per sviluppare alcune soft skills: visione imprenditoriale, team work, comunicazione efficace e responsabilità d’impresa.

"Non è come si lavora, è come si vive", dichiara Sara Doris, Presidente di Fondazione Ennio Doris. "Questa frase di mio padre ispira e guida questo progetto, che nasce dal desiderio profondo di portare nelle scuole italiane non solo la storia di un uomo straordinario come Ennio Doris, ma anche e soprattutto i valori che hanno illuminato ogni passo della sua esistenza, sia personale sia professionale: l'integrità, l'impegno verso la comunità e la fiducia nel potenziale umano. Con questo Percorso per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento, la Fondazione auspica che i giovani possano non solo apprendere, ma sentirsi ispirati da un modello di vita in cui la responsabilità e l'impegno verso gli altri non sono solo ideali, ma realtà vissute giorno per giorno".

Il percorso di formazione prevede la presentazione con un webinar di un’ora tenuto da Sara Doris rivolto a tutti i docenti e dirigenti scolastici registrati, che offrirà una panoramica del programma e fornirà spunti per accompagnare gli studenti. Successivamente, gli studenti potranno fruire di 20 ore di contenuti didattici, accessibili all’interno della piattaforma “Educazione Digitale” di Civicamente, attraverso cui potranno accedere a materiali esclusivi tratti dal film “Ennio Doris - C’è anche domani” e discorsi inediti dello stesso Ennio Doris e dei membri della sua famiglia. Verrà inoltre messo a disposizione, nell’area dedicata al PCTO, anche il film nella sua versione integrale.