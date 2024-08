Fondazione TIM: annunciati i progetti vincitori dei bandi 2024

Fondazione TIM: presentati i sei progetti vincitori dei bandi per la promozione della cultura dell'innovazione 2024

Fondazione TIM, sotto la presidenza di Alberta Figari e con la direzione generale di Giorgia Floriani, ha selezionato sei progetti vincitori dei bandi per la promozione della cultura dell'innovazione. Questi progetti, che riguardano i settori dell'Inclusione Sociale, dell'Arte e della Cultura, dell'Istruzione e della Ricerca scientifica, si divideranno un finanziamento di circa 1 milione di euro.

I progetti scelti emergono da una selezione che ha visto oltre 300 candidature provenienti da tutta Italia. I bandi erano rivolti a enti filantropici, onlus, fondazioni, associazioni riconosciute e di promozione sociale, cooperative sociali, organizzazioni di volontariato, università, enti religiosi, enti pubblici che operano senza finalità di lucro e con il coinvolgimento delle comunità territoriali.

“Siamo molto soddisfatti della qualità dei progetti che abbiamo selezionato. Anche in questa edizione sono arrivate proposte da tutto il territorio nazionale, a conferma del nostro impegno e della crescente reputazione che stiamo avendo nel sostegno al Terzo Settore”, ha dichiarato Giorgia Floriani, Direttore Generale di Fondazione TIM.

In particolare, ‘Pane e NoN SOLO’ di Fondazione Opera Sacra Famiglia a Pordenone e ‘Caregiver Fatigue’ della Fondazione onlus Soleterre a Taranto si aggiudicano il bando Inclusione Sociale - ‘Vivere il Prossimo’. L’obiettivo è aiutare le famiglie con persone, in particolare minori, con disabilità nei bisogni di natura sociale, relazionale, occupazionale.

Nell’ambito del bando Arte e Cultura - ‘Vivere l’Arte’, sono invece tre i progetti vincitori: ‘Vittoriale da vivere’ di Fondazione Il Vittoriale degli Italiani a Gardone Riviera in provincia di Brescia; ‘Vivere il Design’ di Fondazione ADI Collezione Compasso d’Oro a Milano e ‘Galileo live MUSEUM’ del Museo Galileo - Istituto e Museo di Storia della Scienza a Firenze. Si tratta di iniziative dedicate alla realizzazione di percorsi e di strumenti innovativi per la fruizione del patrimonio culturale italiano grazie alle nuove tecnologie.

Il progetto ‘Talento in Gioco’ dell’Università degli Studi di Napoli Federico II si aggiudica infine il bando Istruzione e Ricerca Scientifica - ‘Vivere il Talento’, voluto per promuovere soluzioni di orientamento e prevenzione contro la disoccupazione e l’abbandono scolastico tra i giovani (fenomeno NEET: Not in Education, Employment or Training).