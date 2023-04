Fondazione TIM: oltre 2 milioni per progetti di innovazione sociale

Fondazione TIM promuove l'innovazione per il sociale, stanziati oltre 2 milioni di euro per i progetti più meritevoli

Una nuova iniziativa arriva da Fondazione TIM, con l'obiettivo di sostenere e supportare le idee e i progetti più innovativi che utilizzano la tecnologia come strumento distintivo per lo sviluppo sociale. Attraverso questo importante progetto, Fondazione TIM, presieduta da Salvatore Rossi e guidata dal Direttore Generale Giorgia Floriani, rafforza l’impegno di responsabilità verso la comunità promuovendo la cultura dell’innovazione negli ambiti dell’inclusione sociale, dell’arte e della cultura, dell’istruzione e della ricerca scientifica. Le nuove idee dovranno trovare applicazione in ciascuno dei tre macro ambiti: inclusione sociale, arte e cultura ed istruzione e ricerca scientifica.

Inclusione sociale: per garantire una risposta ai bisogni inclusivi della nostra società, con particolare attenzione ai problemi che la pandemia e le conseguenze della guerra hanno lasciato nelle nostre comunità; Arte e cultura: per salvaguardare e sostenere il patrimonio culturale italiano. L’iniziativa è anche aperta a sostenere progetti che puntano alla realizzazione di spettacoli musicali e teatrali che utilizzano linguaggi nuovi, sostenibili e tecnologici; Istruzione e ricerca scientifica: per realizzare progetti didattici e di ricerca che siano al passo con l’incessante e rapido cambiamento della società. Per ognuna delle tre aree è previsto il finanziamento di uno o più progetti fino ad un massimo di 700 mila euro.

Saranno favoriti progetti che prevedono un cofinanziamento pari ad almeno il 20% del costo complessivo del progetto stesso e saranno valutati in base al livello di innovazione tecnologica, all’impatto sul contesto sociale oltre al grado di fattibilità e sostenibilità economica. L’iniziativa di Fondazione TIM è rivolta a Enti filantropici, Fondazioni, Associazioni Riconosciute e di Promozione Sociale, Cooperative Sociali, Organizzazioni di volontariato, Università, Enti religiosi, Enti pubblici che operano senza finalità di lucro e con il coinvolgimento delle comunità territoriali. Le proposte potranno essere presentate dal 3 aprile al 10 luglio sul sito della Fondazione.