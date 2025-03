Forum ABI Lab, BPPB vince il Premio Innovazione per la Comunicazione

Banca Popolare di Puglia e Basilicata vince il Premio Innovazione per la Comunicazione al Forum ABI Lab 2025 con il progetto "Scatti & Ritratti"

Il progetto "Scatti & Ritratti" della Banca Popolare di Puglia e Basilicata ha ricevuto il Premio Innovazione per la Comunicazione nella cerimonia di premiazione dell'edizione 2025 del Forum ABI Lab, svoltasi ieri a Milano. Rossella Dituri, Dirigente Comunicazione della Banca, ha ritirato il riconoscimento, sottolineando come questa iniziativa rappresenti una nuova modalità di comunicazione che pone al centro la comunità bancaria, rafforzando al contempo il senso di appartenenza.

"Scatti & Ritratti" nasce con l'intento di raccontare il volto umano della Banca, mettendo in luce le storie di Soci, Clienti, Fornitori e Dipendenti. Il progetto si distingue per l'approccio autentico e coinvolgente, che utilizza scatti fotografici e ritratti a carboncino per immortalare i protagonisti e le loro esperienze. Le opere sono state realizzate da Michele Loglisci, dipendente della Banca, che ha saputo catturare l'anima di ogni storia trasformandola in vera e propria arte. Il progetto, che ha coinvolto varie filiali, continua a crescere e viene presentato al pubblico attraverso esposizioni e performance dal vivo.

"Scatti & Ritratti" è una delle iniziative che rientra sotto il più ampio programma PopolArte, un progetto della Banca che promuove la cultura e incentiva l'espressione artistica. "Questa esperienza racconta la nostra realtà mettendo al centro le persone. Il premio conferma l’impegno della Banca per una comunicazione autentica e coinvolgente, capace di unire arte, identità e senso di appartenenza", ha dichiarato il Presidente della Banca, Leonardo Patroni Griffi. "Il nostro obiettivo è valorizzare la comunità e le sue storie, rafforzando il legame con il territorio".

Per proseguire sulla scia di valorizzazione dei talenti interni, la Banca ha creato anche "Pop Talent", un'iniziativa dedicata alle passioni artistiche dei dipendenti in campi come musica, pittura e scrittura. Dopo il successo di "Scatti & Ritratti", questa nuova iniziativa si propone di estendere ulteriormente la partecipazione, dando voce a talenti ancora da scoprire.

"Questo premio riconosce un progetto che ha trasformato la comunicazione in un’esperienza emozionale. Non è solo un racconto visivo, ma un modo per valorizzare la comunità bancaria – Soci, Clienti e Dipendenti – attraverso immagini e disegni che ne raccontano la storia e il vissuto", ha affermato Rossella Dituri, Dirigente Comunicazione della BPPB.