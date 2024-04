Gabetti: Pittaluga nominata nuovo Direttore Dipartimento Property Management

Gabetti: annunciata la nomina di Jessica Pittaluga come nuovo Direttore Dipartimento Property Management presso Abaco Team

Jessica Pittaluga è stata ufficialmente nominata nuovo Direttore del Dipartimento Property Management presso Abaco Team, la real estate service company del Gruppo Gabetti. Con oltre 14 anni di esperienza all'interno dell'azienda, Pittaluga ha scalato i ranghi fino a raggiungere questa posizione di leadership dopo aver ricoperto con successo il ruolo di responsabile del dipartimento. Nel suo nuovo incarico, Pittaluga avrà il compito di guidare il team dedicato alle attività di property management per patrimoni in fondi immobiliari. Il suo obiettivo principale sarà quello di continuare il progetto di innovazione e transizione verso una gestione sempre più sostenibile, al fine di supportare le strategie dei clienti Abaco.

Laureata in Gestione d’Impresa e con un Master in Real Estate Property & Building Management, Jessica Pittaluga vanta una solida esperienza in ambito economico-finanziario e amministrativo nel settore immobiliare. Grazie alle sue eccellenti capacità nel raggiungere gli obiettivi e alla sua comprovata leadership, si prevede che garantirà una gestione efficiente e lungimirante del Dipartimento Property Management. L'annuncio della nomina di Pittaluga sottolinea l'impegno di Abaco Team nel promuovere e riconoscere i talenti interni, nonché nel garantire la continuità e l'eccellenza nei servizi offerti ai propri clienti.