Gilette sceglie Cattelan: on air la nuova campagna pubblicitaria

Gilette, la campagna punta sulla cura del proprio stile ed è firmata da Wunderman Thompson

Dopo Daniele De Rossi, allenatore ed ex bomber della Roma e Luca Argentero, tra gli attori italiani più amati, la multinazionale americana, Gilette, torna on air con il conduttore tv, ex volto di X Factor, Alessandro Cattelan. La nuova campagna pubblicitaria punta a sottolineare l'importanza della cura del proprio stile e del benessere personale. Lo spot, firmato da Wunderman Thompson, prevede tre slot da 20 secondi, a cui si aggiunge una campagna digital e social a supporto, pianificata da Carat.

“Siamo contenti di continuare a lavorare insieme con WT e di continuare la saga dei King con la campagna Stile like a king,” ha detto Marco Centanni, Senior Brand Manager, Gillette Italia, “facendo un passo più intenzionale verso la parte di education e focalizzandoci sui prodotti specifici per i consumatori con barba corta”.

Antonio Codina e Massimiliano Traschitti, direttori creativi Wunderman Thompson, ha invece così commentato la campagna: “Il lavoro fatto su King C. Gillette, a partire dalla campagna di lancio di due anni fa fino alle declinazioni promo sul punto vendita, è un perfetto esempio di quello che facciamo da sempre per i nostri clienti. Una consulenza a 360° in cui ogni scelta strategica o creativa è pensata sempre per portare risultati concreti e tangibili. Lo dimostrano i numeri, che vedono Gillette in crescita (sia nel mercato wet che in quello grooming) da quando abbiamo iniziato questa avventura insieme, ormai nel lontano 2018. Siamo fieri di far parte di questa bellissima storia ricca di successi”.