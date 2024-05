Globant e Formula 1: annunciata una partnership pluriennale

Globant e Formula 1: al via una partnership pluriennale per potenziare le esperienze digitali F1

Oggi, Globant e la Formula 1 hanno annunciato una partnership pluriennale che promette di trasformare e migliorare le esperienze digitali dei team e dei fan della celebre competizione automobilistica, estendendosi fino al 2026. In qualità di partner ufficiale, Globant, azienda leader nel settore tecnologico con oltre 29.000 professionisti distribuiti in 33 Paesi, supporterà la Formula 1 nella realizzazione di sistemi e prodotti IT di altissimo livello. Questa collaborazione segna un momento di svolta nell'innovazione digitale per il mondo della Formula 1.

Il primo progetto di questa partnership si concentrerà sulla trasformazione e il potenziamento delle esperienze digitali durante gli eventi per i fan della F1 e le principali parti interessate. Globant utilizzerà la sua vasta esperienza e le sue tecnologie innovative per migliorare il sistema di distribuzione dei contenuti utilizzato sul muretto dei box, una soluzione di streaming in tempo reale che fornirà alla F1 e alle principali parti interessate media multicanale unici. Attraverso questa collaborazione, la Formula 1 aspira a sfruttare appieno la tecnologia di punta di Globant per connettere i fan in modo più profondo e coinvolgente a livello digitale. L'obiettivo è creare momenti irripetibili per i partecipanti ai Gran Premi, sia in pista che fuori, offrendo esperienze digitali innovative e coinvolgenti.

Martin Migoya, co-fondatore e CEO di Globant, ha dichiarato: "Siamo orgogliosi di iniziare a lavorare con la Formula 1, lo sport tecnologicamente più avanzato del mondo, affiancandola nel suo processo di trasformazione digitale e nell'offerta di esperienze rivolte ai fan. Globant sviluppa technology that dares to delight, ossia una tecnologia che ha il coraggio di soddisfare le esigenze di milioni di fan in tutto il mondo, e non potevamo pensare a una soluzione migliore della Formula 1, la competizione più importante che sfida gli atleti a gareggiare ai massimi livelli".

"Facciamo in modo che la tecnologia stimoli la passione ed elevi le esperienze degli utenti e dei fan. Dopo il nostro lavoro congiunto con FIFA, Major League Rugby e Los Angeles Clippers negli Stati Uniti, tra le altre principali realtà, questa nuova partnership con la Formula 1 ci permette di continuare a mostrare alle aziende, a livello globale, cosa possiamo fare per i loro clienti e quanto valore possiamo apportare alle loro attività", ha aggiunto Wanda Weigert, Chief Brand Officer di Globant.

Jonny Haworth, direttore delle partnership commerciali della Formula 1, ha commentato: "Questa entusiasmante partnership con Globant aiuterà la F1 a elevare ulteriormente l'esperienza digitale in pista sia per i fan che per i team. La F1 è sempre stata all'avanguardia nell'innovazione e questa partnership ci consente di utilizzare la tecnologia più avanzata per offrire ai fan l'esperienza unica che meritano".

"In uno sport che ha come fulcro l'innovazione, questa nuova partnership sosterrà la F1 nel suo sforzo di trasformare i sistemi chiave dell'IT al fine di garantire un servizio migliore alla nostra appassionata fanbase e agli stakeholder più esigenti. Insieme uniremo l'eccellenza tecnica di Globant e il nostro impegno condiviso per superare i limiti e portare l'esperienza digitale degli eventi F1 in una nuova era", ha concluso Pete Samara, Direttore delle Strategic Technical Ventures della Formula 1.