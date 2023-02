Grenke, Sebastian Hirsch nominato nuovo CEO

Grenke, Sebastian Hirsch è il nuovo CEO della multinazionale tedesca

Grenke, multinazionale tedesca specializzata nel noleggio operativo di beni strumentali e servizi per le imprese, ha annunciato la nomina di Sebastian Hirsch, 41 anni, come nuovo CEO. Nei mesi scorsi, Hirsch aveva già assunto le funzioni del precedente CEO Michael Bücker, 61 anni, che aveva preso una pausa professionale per motivi di salute. Hirsch ricoprirà per un periodo anche il ruolo ad interim di CFO, che verrà in seguito assunto da Martin Paal, Vice President Controlling di Grenke dal giugno 2022.

"Il Supervisory Board di Grenke desidera ringraziare Michael Bücker per il suo lavoro e lo straordinario impegno durante una fase di adeguamento dell'organizzazione aziendale ai requisiti normativi tedeschi e internazionali. Con la sua esperienza e reputazione, Bücker ha riposizionato l'azienda e l'ha riportata sul suo percorso di crescita. Sebastian Hirsch, in qualità di nuovo CEO, fornirà la continuità e lo slancio strategico di cui l'azienda ha bisogno per continuare il percorso di crescita a due cifre", ha affermato Ernst-Moritz Lipp Presidente del Supervisory Board di Grenke.

La nomina di Sebastian Hirsch rappresenta un segno di continuità e conferma nella strategia internazionale di Grenke, come player di riferimento per le imprese, a supporto del business di tutti i partner commerciali.