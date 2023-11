Gruppo FITT: 70 milioni per i piani di sviluppo aziendale

FITT: da un pool di istituti finanziari 70 milioni di euro per i piani di sviluppo del Gruppo

FITT, azienda specializzata nella realizzazione di soluzioni complete in materiale termoplastico per il passaggio di fluidi, ha ottenuto da un pool di istituti di credito nuove linee di finanziamento per complessivi 70 milioni di euro per sostenere il proprio piano di crescita. L’operazione è stata inoltre collegata ad obiettivi di miglioramento in ambito ESG, coerenti con la strategia di sostenibilità intrapresa dall’Azienda, ed è infatti parametrata su KPI che prevedono interventi di efficientamento energetico, di riduzione degli infortuni sul lavoro e di circolarità con un maggior impiego di materia prima riciclata.

Gli istituti di credito coinvolti nell’operazione sono Crédit Agricole Italia, cha ha agito in qualità di Banca Agente, Co–Arranger, ESG Coordinator e Finanziatrice, UniCredit (Co–Arranger, ESG Coordinator e Finanziatrice), BNL BNP Paribas e CDP (Finanziatrici), con l’intervento di SACE a garanzia parziale di una delle linee di credito, quella dell’internalizzazione nel mercato degli Stati Uniti che rientra nell’ambito del “Rilievo Strategico”.

Nella visione dell’azienda le sfide dell’ambiente si vincono con approccio glocal, e l’impegno per la sostenibilità è diretto all’affermare modelli di produzione, distribuzione e consumo sostenibili, con una visione globale ma attraverso un approccio locale, avvicinando cioè le fasi di produzione e l’acquisto delle materie prime ai mercati di riferimento. Partendo da questo presupposto FITT scrive un piano di crescita e una strategia M&A che tende ad avvicinare produzione e logistica distributiva ai mercati e al cliente finale, in particolare verso il mercato francese e statunitense.

Più nel dettaglio le risorse messe a disposizione andranno a supportare investimenti lungo direttrici di sviluppo strategico diverse: introduzione e sviluppo di prodotti e processi ad alto contenuto innovativo sviluppati con linee di ecodesign, partendo dalla misurazione degli impatti ambientali già in fase di progettazione; ampliamento e differenziazione del portafoglio prodotti proponendo al mercato sistemi completi in grado di gestire al meglio le risorse (acqua, aria, energia). Le recenti acquisizioni di Claber e di Airplast vanno in questa direzione; rafforzamento del presidio dei mercati esteri, in particolare di Francia e Stati Uniti (è iniziata il mese scorso la costruzione del nuovo sito industriale in Indiana per sostenere lo sviluppo e la crescita del mercato locale e la riduzione degli impatti ambientali).

“È un piano sfidante", dichiara Federico Cuman, CFO di FITT, "che consoliderà la presenza internazionale del Gruppo, con prodotti e soluzioni sostenibili in linea con i bisogni dell’utilizzatore finale, sempre più attento ai valori delle aziende produttrici. La nostra strategia va in questa direzione e sta già trovando importanti conferme sia da parte del mercato consolidato che in quelli in fase di apertura. Un ringraziamento a tutti i partner coinvolti,’ conclude Cuman, ‘che con un gran lavoro di squadra hanno permesso in poco tempo di arrivare all’accordo che sosterrà il nostro piano industriale”.

“Il finanziamento al Gruppo FITT conferma l’impegno di Crédit Agricole Italia nell’essere un partner di riferimento per tutte quelle aziende, eccellenze del Made in Italy, che intendono crescere sui mercati internazionali secondo un percorso di sviluppo coerente con i principi Esg”, commenta Marco Perocchi, Responsabile Direzione Banca d’Impresa di Crédit Agricole Italia. “In linea con il nostro modello di banca universale di prossimità, siamo convinti che solo favorendo un tessuto imprenditoriale attento a fattori quali l’ambiente e l’innovazione tecnologica, potremo generare valore per i territori e per la comunità”.

Francesco Iannella, Regional Manager Nord Est di UniCredit, dichiara: “Il nostro intervento di supporto finanziario a FITT, un’eccellenza nel panorama nazionale e non solo, è la prova concreta, l’ennesima, della volontà di UniCredit di accompagnare le imprese verso percorsi di crescita e sostenibilità. Una sostenibilità intesa nella sua accezione più ampia, ambientale, sociale ed economica, in grado di innescare percorsi di crescita virtuosi per tutto il dinamico territorio nordestino”.

Stefano Manfrone, Direttore Territoriale Nord Est BNL BNP Paribas, commenta: “Sostegno, sostenibilità e territorio sono le direttrici del nostro impegno per accompagnare le imprese nelle diverse transizioni, alla base dello sviluppo del business e dell’evoluzione del contesto, non solo economico ma anche sociale. BNL BNP Paribas conferma il proprio impegno e la volontà di intervenire dove c’è da sostenere l’economia reale contribuendo, inoltre, a generare un impatto positivo sull’ambiente e sul benessere delle persone”.

Marco Roberto Pessione, Responsabile Relazioni Business Imprese Nord di CDP, dichiara: “Sostenere la crescita nazionale e internazionale delle imprese italiane e mettere a disposizione strumenti finanziari con parametri di performance ESG permette loro di prepararsi a nuove e più ambiziose sfide future. Grazie a questo approccio, si genera infatti un duplice effetto positivo: rafforzare la competitività del tessuto imprenditoriale italiano e accelerare lo sviluppo sostenibile di aziende eccellenti, come appunto il Gruppo FITT”.

“Siamo lieti di essere al fianco di una eccellenza riconosciuta al livello internazionale come il Gruppo FITT", commenta Marco Martincich, Responsabile Mid Corporate Nord Est di SACE, "per sostenerla per l’ampliamento del suo stabilimento produttivo e per interventi di efficientamento energetico. Noi di SACE siamo sempre pronti a valorizzare le imprese del territorio e fornire un supporto costante e concreto nella realizzazione di progetti legati alla sostenibilità ambientale e all’efficientamento”.