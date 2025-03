Gruppo FS, al via la partnership con Baraclit e Murano per l’avvio di un nuovo modello di trasporto

Gruppo FS, annunciata la partnership con Baraclit e Murano per l’avvio di un modello di trasporto intermodale per prefabbricati in calcestruzzo

Un nuovo passo avanti verso la logistica sostenibile: il Polo Logistica FS, in collaborazione con Baraclit e Murano, ha annunciato l’avvio di un innovativo modello di trasporto intermodale per i prefabbricati in calcestruzzo. L’obiettivo è ottimizzare i flussi logistici e ridurre drasticamente le emissioni di CO₂ grazie a una minore dipendenza dal trasporto su gomma.

L’iniziativa è stata presentata oggi nel corso del convegno “Il ruolo della logistica nella transizione energetica e nella crescita economica”, organizzato da ALIS (Associazione Logistica dell'Intermodalità Sostenibile) nell’ambito della fiera LetExpo di Verona.

Grazie alla collaborazione tra le aziende coinvolte, i manufatti in calcestruzzo prodotti da Baraclit presso il suo stabilimento di Bibbiena (AR) vengono caricati direttamente su treno tramite il servizio di Trasporto Ferroviario Toscano (TFT). Il convoglio, gestito da Mercitalia Rail, raggiunge il terminal di Marcianise (CE), dove i prefabbricati vengono poi trasferiti su camion da Mercitalia Shunting & Terminal per essere consegnati ai cantieri di destinazione. Questo modello di logistica integrata garantisce una riduzione del traffico pesante su strada, contribuendo alla sostenibilità del sistema trasportistico italiano.

“Questa sinergia fa parte del percorso evolutivo del nostro Piano Strategico, che prevede azioni mirate a favorire la massima collaborazione tra i diversi segmenti del trasporto, in un’ottica di sistema lungo l’intera supply chain, con il treno come vettore principale sulle lunghe distanze”, ha dichiarato Sabrina De Filippis, AD di Mercitalia Logistics. “Un approccio che parte prima di tutto da un’innovazione culturale all’interno del Polo Logistica del Gruppo FS: il cliente e la sua domanda al centro dei processi operativi, le partnership e le sinergie come elementi cardine, e la sostenibilità ambientale, economica e sociale come guida per il raggiungimento degli obiettivi strategici”.

Secondo le stime del Polo Logistica FS, l’adozione di questo nuovo modello di trasporto consente di eliminare circa 280 camion dalla rete stradale, evitando l’emissione di circa 195 tonnellate di CO₂ rispetto al trasporto esclusivamente su gomma. Un beneficio significativo per l’ambiente, in linea con gli obiettivi di decarbonizzazione e transizione ecologica promossi dall’Unione Europea.

L’iniziativa si inserisce in un momento simbolico per Murano, azienda leader italiana nel settore della frutta secca con il marchio Fatina, che celebra 80 anni di attività con la costruzione di un nuovo stabilimento innovativo. Questa struttura, caratterizzata da avanzate soluzioni tecnologiche e architettoniche, è stata affidata a Baraclit, specializzata in prefabbricati ad alto contenuto tecnologico ed estetico.

Questa partnership rappresenta un ulteriore passo avanti nel percorso di intermodalità promosso dal Polo Logistica FS, proseguendo il progetto ferro-mare-gomma avviato lo scorso anno insieme a Baraclit e Gruppo Grendi. Una nuova milestone verso un futuro della logistica sempre più efficiente, sostenibile e conforme agli obiettivi ESG delle aziende coinvolte.