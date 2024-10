Gruppo FS presenta a Milano l'evento "Frecciarossa & Partners"

Gruppo FS: Frecciarossa celebra a Milano i suoi traguardi, tra sport e musica

Ieri sera a Milano, presso il Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia Leonardo Da Vinci, Frecciarossa ha celebrato assieme ai suoi partner i traguardi raggiunti nel corso dell'anno e presentato alcune di quelle che saranno le novità del 2025. Obiettivo della serata, festeggiare il treno Alta Velocità di Trenitalia, insieme ad aziende partner e personaggi di spicco del mondo dello sport e della musica.

Frecciarossa può infatti vantare 50.000 aziende partner, oltre ad affiancare il proprio nome a prestigiosi eventi e federazioni sportive e ad essere treno ufficiale di tanti concerti in tutta Italia e “Treno dell’Arte”. Nel 2024 si conferma Premium Partner della Nazionale Italiana di Calcio ed è Treno Ufficiale della Nazionale Italiana di Rugby, di Ducati Corse, della Federazione Italiana di Atletica Leggera, della Federazione Italiana Nuoto, della Federazione Italiana Scherma e di Genova 2024 Capitale Europea dello Sport.

Inoltre, è stato treno dei Campionati Europei di Atletica Roma 2024, Title Sponsor della Final Eight di Basket maschile, della Coppa Italia di Volley femminile, della Supercoppa e della Coppa Italia di Calcio femminile, e Treno Ufficiale degli Internazionali BNL d’Italia 2024. Dopo il rinnovo della partnership con la Lega Serie A, fino alla stagione sportiva 2026/2027, a Frecciarossa continuerà ad essere intitolata anche la Coppa Italia di calcio.

Il nuovo Frecciarossa 1000

Dopo la fiera Innotrans, che si è tenuta a Berlino, è stato presentato anche in Italia il nuovo Frecciarossa 1000, parte di un ordine di Trenitalia commissionato a Hitachi per la fornitura di 36 treni ETR1000, con opzione per ulteriori 10 convogli, per un totale di 46 treni e un valore economico complessivo di oltre 1,3 miliardi di euro.

Il nuovo Frecciarossa 1000 arriverà sui binari italiani entro il prossimo anno, ed è stato progettato per viaggiare, oltre l'Italia, su sette reti ferroviarie europee: Francia, Germania, Spagna, Austria, Svizzera, Paesi Bassi e Belgio. Frecciarossa, infatti, è anche all’estero: in Francia, con Trenitalia France, in Spagna con iryo, ed ha in programma di arrivare anche in Slovenia e in Germania, a Monaco, nel 2026.

Il commento di Pietro Diamantini, Direttore Business AV Trenitalia, ad affaritaliani.it

A margine dell'evento, Pietro Diamantini, Direttore Business AV di Trenitalia, ha commentato: "Abbiamo raccontato quelle che saranno le novità del 2025. La nostra flotta, grazie al nuovo Frecciarossa 1000, si arricchirà infatti di altri treni moderni, sostenibili e performanti. Amplieremo poi l'offerta con nuovi servizi, clienti e fermate".

In merito all'importanza dei partner presenti all'evento, Diamantini ha sottolineato come "Aver fidelizzato le più grandi aziende, i più grandi produttori, da nord a sud, fa sì che Frecciarossa sia il motore dell'economia. Abbiamo potuto vedere anche i ragazzi che hanno partecipato alle Olimpiadi", ha proseguito, "la dedizione, il sacrificio, la ricerca della perfezione: sono tutti elementi che riguardano anche i nostri valori. Dietro c'è lavoro, fatica e voglia di primeggiare, che sono le caratteristiche che ci contraddistinguono nel nostro lavoro quotidiano".