Gruppo FS, rinnovata la partnership con Salone del Libro la terza edizione del concorso "A/R Andata e Racconto"

Gruppo Fs, rafforzata la collaborazione con il Salone del Libro di Torino per il concorso dedicato ad aspiranti scrittori per cimentarsi in racconti inediti ispirati al tema del viaggio

Il Salone Internazionale del Libro di Torino e il Gruppo FS rinnovano il loro impegno nella promozione della cultura e della scrittura con la terza edizione di A/R Andata e Racconto. Viaggiare con leggerezza: istruzioni per l’uso. Il concorso letterario, nato per dare voce a scrittori e scrittrici emergenti, invita gli aspiranti autori, dai 18 anni in su, a cimentarsi con il tema del viaggio e della leggerezza attraverso racconti inediti.

L’iniziativa è riservata a chi non ha mai pubblicato un racconto o un romanzo con una casa editrice italiana distribuita in libreria, offrendo così una preziosa occasione per farsi conoscere nel panorama letterario. La leggerezza, intesa come chiave interpretativa della realtà e come dimensione del viaggio, si intreccia con l’immaginario ferroviario: il movimento, la scoperta e l’attesa si trasformano in parole che raccontano esperienze e sensazioni uniche.

Gli interessati potranno inviare il proprio racconto entro il 21 marzo 2025 attraverso la piattaforma dedicata, concorrendo alla possibilità di vedere la propria opera pubblicata in un’antologia cartacea o in formato digitale. I finalisti e i vincitori saranno ospiti del Salone Internazionale del Libro di Torino, dove si terrà la cerimonia di premiazione.

Una prima commissione tecnica, nominata dal Salone del Libro, selezionerà quindici finalisti, che riceveranno una carta regalo Trenitalia del valore di 100 euro. Successivamente, una giuria composta da otto nomi di spicco del panorama letterario italiano, Guido Catalano, Antonella Lattanzi, Lorenza Pieri, Matteo Nucci, Nadeesha Uyangoda e Simona Vinci, e da un rappresentante del Gruppo FS decreterà i tre vincitori assoluti.

Lanciato nel 2022, il concorso Andata e Racconto si è affermato come un appuntamento atteso e significativo per chi sogna di intraprendere un percorso nel mondo della scrittura. L'iniziativa conferma il ruolo del Gruppo FS come promotore della cultura e sottolinea l’importanza del viaggio non solo come esperienza fisica, ma anche come esplorazione interiore e narrativa. Il treno, in questa prospettiva, diventa molto più di un mezzo di trasporto: si trasforma in un simbolo di conoscenza, di connessione tra le persone e di ispirazione per nuove storie.

Per tutti gli appassionati di letteratura e viaggi, questa rappresenta un’opportunità imperdibile per trasformare le proprie idee in parole e condividere la magia del viaggio con il pubblico del Salone del Libro.