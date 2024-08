Gruppo FS, Trenitalia estende i servizi metropolitani: biglietti disponibili sull’App per Milano, Monza e Brianza

Gruppo FS: l’App di Trenitalia apre le vendite dei biglietti integrati per viaggiare su tutti i mezzi di trasporto di Milano e dintorni

Trenitalia, capofila del Polo Passeggeri del Gruppo FS, annuncia l’apertura delle vendite dei biglietti per l'area metropolitana di Milano, Monza e Brianza, segnando un significativo ampliamento della gamma di servizi acquistabili tramite la propria App. Con questa nuova integrazione, i titoli di viaggio non solo permetteranno di utilizzare i treni del Regionale di Trenitalia e Trenord, ma anche di accedere a tutti i mezzi di trasporto gestiti da ATM e altri operatori all’interno dell’area metropolitana.

Il nuovo sistema tariffario integrato copre un’ampia rete che abbraccia Milano, Monza, Brianza e diversi comuni limitrofi, raggiungendo circa 5 milioni di abitanti e 438 comuni, rappresentando circa un terzo del trasporto pubblico nazionale. I biglietti, disponibili esclusivamente in formato QRCode attraverso l’App Trenitalia, sono validi anche per l’accesso alla metropolitana e ad altri mezzi di trasporto all’interno del circuito STIBM. Questa modalità di acquisto è pensata per semplificare gli spostamenti quotidiani e offrire una soluzione comoda e integrata per gli utenti.

Entro la fine dell’anno, i biglietti saranno integrati nella funzione “door to door” dell’App Trenitalia, che consente di pianificare viaggi complessi da un punto di partenza a una destinazione, includendo treno, bus e parcheggio. Ogni biglietto deve essere convalidato entro 12 mesi dall’acquisto e permette di effettuare più viaggi entro le aree e i tempi di validità specificati.

La suddivisione del territorio metropolitano in fasce concentriche, ciascuna con un codice identificativo, facilita il calcolo delle tariffe in base al numero di fasce attraversate. Ad esempio, la zona Mi-1 include solo Milano, mentre le aree successive, da Mi-3 a Mi-9, si estendono progressivamente oltre i confini cittadini. Questa iniziativa rappresenta un passo avanti significativo nella modernizzazione e semplificazione del trasporto pubblico, offrendo ai cittadini una maggiore flessibilità e facilità di accesso ai servizi di mobilità.