Gruppo L'Oréal e Museo del Louvre: lanciata l'iniziativa 'De toutes beautés!'

Gruppo L'Oréal, al Museo del Louvre parte il percorso espositivo dedicato alla bellezza 'De toutes beautés!'

Grazie al supporto del Gruppo L'Oréal, al Museo del Louvre è partito il programma di mediazione culturale "De toutes beautés". Il percorso guidato permette ai visitatori di esplorare oltre 10.000 anni di arte e storia attraverso una collezione di 108 opere selezionate. Tutti i visitatori del Louvre, a partire dallo scorso 13 novembre, saranno invitati a scoprire gesti, rituali e pratiche di bellezza; i canoni o le visioni idealizzate della bellezza e cosa gli interrogativi sulla bellezza e sull’apparenza rivelano sulle società e le loro trasformazioni.

Questi tre temi chiave scandiscono una visita originale e unica, creata dal Louvre con la collaborazione del Dipartimento Arte, Cultura e Patrimonio del Gruppo L'Oréal. L'obiettivo è condividere la storia della bellezza nel corso della storia, con il pubblico più ampio possibile: dalla preistoria al futuro. Per un'esperienza più immersiva, i visitatori saranno accompagnati da un'applicazione web appositamente progettata, accessibile tramite un codice QR. Attraverso questa applicazione, che contiene materiali scritti e audio a complemento della segnaletica esistente del museo, le opere e gli oggetti racconteranno le proprie storie uniche in prima persona.

Ad esempio, i visitatori potranno ascoltare Néfertiabet, i cui prodotti di bellezza erano così preziosi da accompagnarla nell'aldilà; esaminare gli ideali di bellezza dell'antica Grecia con la statua di Mercurio Richelieu, o persino scoprire “l’Ermafrodito dormiente" ed esplorare il concetto di genere. Disponibile anche da remoto, l'applicazione offrirà ai visitatori l'opportunità di continuare il loro viaggio di scoperta al di fuori delle gallerie del museo.

"Questa esperienza unica, nata da un proficuo dialogo con i team L'Oréal, invita i visitatori a guardare le collezioni del Louvre sotto una nuova luce. Insieme, abbiamo progettato un percorso che mette in evidenza la grande diversità della bellezza attraverso le epoche e le culture. Attraverso questo approccio ludico e accessibile alle opere, il Louvre afferma più che mai il suo ruolo di scuola dello sguardo, offrendo molteplici percorsi di scoperta per condividere il suo patrimonio in modo più ampio e generoso", ha dichiarato Laurence des Cars, Presidente e Direttore del Museo del Louvre.

"Al centro del nostro purpose, 'creare la bellezza che muove il mondo', c'è il desiderio di rendere la bellezza accessibile a tutti e di raccontare la storia del diverso ruolo che ha avuto la bellezza fin dagli albori del tempo. Questo è ciò che ci ha spinto a esplorare nuove opportunità e approcci di partnership. Il Louvre è stata la scelta ovvia per questa partnership, data la ricchezza e la diversità delle sue collezioni e la sua capacità di rivelare e spiegare anche le istanze più contemporanee", ha affermato Nicolas Hieronimus, CEO del Gruppo L'Oréal.

Ogni opera di questa partnership senza precedenti, sia per L'Oréal che per il Louvre, contribuisce a far brillare nuove prospettive sulla diversità della bellezza, incoraggiando l'inclusione e la tolleranza tra culture, civiltà ed epoche. Questo nuovo programma è stato specificamente progettato per raggiungere una nuova e più giovane generazione. Oltre all'esperienza all'interno del museo, una web serie coprodotta dal Louvre e da L'Oréal, sarà trasmessa all'inizio del 2025 e permetterà alle persone di scoprire alcune delle opere più iconiche di questa collezione curata attraverso gli occhi di un gruppo di giovani visitatori.

Dalla sua fondazione, 115 anni fa, il Gruppo L'Oréal ha continuamente esplorato tutte le forme di bellezza e ha lavorato per democratizzarne l'accesso in modo inclusivo, personale e sostenibile. Il Louvre, il primo museo ad aprire le sue porte al pubblico nel 1793, rimane un luogo di ispirazione e divulgazione, che invita artisti, storici e scienziati a condividere le loro conoscenze ed esperienze con un pubblico più ampio possibile. L'esplorazione e la comprensione del passato risuonano con le domande più attuali.